Речь о высокогорном озере ледникового происхождения Ворожеска, пишет 24 Канал. Это озеро состоит из двух небольших водоемов, размещенных друг над другом.

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Поход на озеро Ворожеска

Верхний водоем больше по размерам, круглый и в диаметре и имеет около 95 метров, а глубина его составляет не более 4,5 метров.



Озеро Ворожеская состоит из двух водоемов / Фото Александра Романенко

Чуть ниже на расстоянии 15 метров располагается меньшее озеро. Оно имеет продолговатую форму длиной 76 метров и шириной 28 метров. Его глубина составляет 2,9 метра.

Оба водоема наделены прозрачными водами, через которые виднеется илистое дно. Из-за глобального потепления ресурс питания в водоемах беден, что является угрозой для озера. Это является одной из причин, почему нельзя купаться в горных озерах в Карпатах. В озере Ворожеска также запрещено купаться.



Озеро Ворожеска / Фото Bonna Mistress

Где располагается озеро

Озеро Ворожеская расположено на высоте 1460 метров над уровнем моря в пределах Раховского района Закарпатской области, на массиве Свидовец, в пределах Карпатского биосферного заповедника.

Озеро Ворожеска на карте

К западу от Ворожески расположено озеро Апшинец, на юго-запад – озеро Догяска, на юго-восток – гора Большой Котел

Маршрут к озеру пролегает через вершины Драгобрат и Стог и долину Геришаска.

Самым легким является путь к водоему от села Черная Тиса. До населенного пункта можно добраться транспортом, а оттуда – за 5 километров пешей экскурсии вас ждет озеро Ворожеска.