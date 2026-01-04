Українка чесно розповіла, яка зараз погода на Мадейрі і чи варто летіти на острів

Мадейру часто називають "островом вічної весни" через м'який клімат. Однак у туристів, які планують відпустку на цьому португальському острові не в літні місяці виникають питання – який одяг брати з собою, чи пакувати у валізу купальник і чи взагалі варто їхати в несезон?

Українка Вікторія живе на Мадейрі і веде свій блог у тіктоці @viktoriia_madeira. Вона розповіла, яка погода панує на острові з кінця жовтня по кінець березня – період, який вважається несезоном. Про це повідомляє 24 Канал.

Цікаво Мало хто знає, але у США є своя Одеса: чи має місто зв'язок з Україною

Яка погода на Мадейрі в незесон?

Загалом на Мадейрі тепло упродовж всього року, а денна температура повітря не сильно змінюється. Однак в несезон погода на острові дуже мінлива – тут часто бувають дощі, а зранку і ввечері доволі прохолодно. Крім того, у будь-який момент Мадейру може накрити циклон і кілька днів падатимуть дощі. Відповідно, тоді ви втрачатимете дорогоцінні дні відпустки.

Однак є гарна новина – на півдні острова, а особливо у столиці Фуншалі, майже завжди тепло і сонячно. Погода дуже нагадує ранню осінь або пізню весну. Вдень може бути спека – ви ходите в шортах, сукнях і навіть можете купатися в океані, але ввечері вже точно хочеться одягнути штани і куртку,

– сказала Вікторія.

Головна її порада – це багатошаровість. Вранці може бути холодно у джинсах і кофті, а вдень – спекотно у шортах і майці. Тому варто завжди мати щось тепліше з собою. У Фуншалі куртка може і не знадобитися, але на півночі острова – точно змерзнете.

У гори обов'язково треба взяти дощовик і теплу куртку – там завжди прохолодно, часто є туман і велика ймовірність дощу. Якщо плануєте похід на світанку – то ще й шапку. Інакше, за словами Вікторії, будете тремтіти, а не милуватися краєвидами.

Що стосується купальника, то його на Мадейру варто брати у будь-який сезон. Дуже часто вдень настільки тепло, що температура відчувається як влітку.

Українка розповіла, який одяг варто брати на Мадейру у несезон: відео

Куди піти на Мадейрі?

Раніше ми розповідали про 8 місць на Мадейрі, відвідавши які, ви зрозумієте, що цей острів – найгарніший у Європі. Серед них є: