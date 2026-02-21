Українка розповіла про помилки, яких припустилася у своїй першій поїздці в Японію
- Українка поділилася помилками, які зробила під час першої поїздки в Японію, включаючи недостатню кількість готівки, незручне взуття та купівлю сувенірів з націнкою.
- Туристам в Японії варто знати правила, яких дотримуються у цій країні.
Для українських туристів Японія – це далека країна з абсолютно іншою культурою. Якщо мало знати про неї, то можна припуститися помилок, які вплинуть на враження від поїздки.
Українка @n.ann_life була в Японії не раз. Вона вирішила розповісти, які помилки робила у цій країні, коли приїхала вперше.
Яких помилок припустилася українка в Японії?
Зняла замало готівки. Анастасія боялася знімати готівку в банкоматі, бо думала, що там буде дуже невигідний курс. Насправді ж він був навіть кращий, ніж в місцевому банку. У 7-Eleven можна спокійно знімати готівку і не боятися переплатити. До слова, готівка в Японії потрібна. Якщо в Окінаві і Токіо всюди можна розрахуватися карткою, то у селах і маленьких містечках – лише готівка.
Взяла незручне взуття. Японія дуже красива, а тому й гуляти тут прийдеться багато. Через це дуже важливо взяти зручне і вже розходжене взуття. Українка приїхала у нових туфлях і вже за кілька днів відчувала сильний біль від довгого ходіння.
Всюди носила з собою парасолю. У Японії на кожному кроці можна дешево купити парасольку. Краще зайти по неї в магазин вже у разі дощу, а не носити цілими днями.
Купувала сувеніри з великою націнкою. Вже згодом Анастасія дізналася, що сувеніри, які вона купувала в Японії насправді є китайським неякісним товаром. До того ж вони дуже дорогі, бо розраховані лише на туристів. Якщо дуже хочеться привезти додому щось з Японії, то варто звертати увагу виключно на японську продукцію. Знайти її можна на вінтажному ринку.
Зверніть увагу! Журналіст Business Insider Ной Шейдлоуер підтвердив, що у Японії треба завжди мати достатньо готівки. Він також закликав не повторювати його помилку і не економити в ресторанах Японії, бо тоді ви втратите можливість спробувати унікальні страви.
Що треба знати туристам, які їдуть в Японію?
Японська культура дуже відрізняється від європейської, а тому туристам варто знати правила і заборони, яких дотримуються місцеві.
- Голосно говорити або спілкуватися телефоном у транспорті – неввічливо. Японці поважають простір один одного, тому у потягах тут майже ідеальна тиша.
- Їсти або пити у громадських місцях заборонено, а тому ніякої їжі на ходу чи в метро. Краще піти в парк.
- Пити алкоголь на вулиці заборонено.
- Якщо ви відчуваєте, що захворіли, то обов'язково одягніть маску. У Японії чхання і кашель без маски вважається неповагою до інших.
- Чайові у ресторанах не вітаються.