Влітку сюди краще не їхати: що варто знати туристам, які зібралися в Узбекистан

Узбекистан дедалі частіше потрапляє до списків найцікавіших напрямків для подорожей Центральною Азією. Давні міста Великого шовкового шляху, вражаюча архітектура, колоритні ринки та гостинність місцевих жителів приваблюють сюди туристів з усього світу. Водночас поїздка до цієї країни має свої особливості, про які варто дізнатися заздалегідь.

Українським туристам не потрібна віза, щоб відвідати Узбекистан. Безвізовий режим дозволяє перебування до 90 днів упродовж 180-денного періоду. Усе частіше у соцмережах попадаються ролики українців, які в захваті від подорожі в Узбекистан. Тож з посиланням на Lonely Planet ми вирішили розповісти кілька важливих нюансів про цю країну, які варто знати туристам.

Що треба знати перед тим, як їхати в Узбекистан?

1. У традиційній літній сезон відпусток в Узбекистан краще не їхати. Річ у тому, що ця країна має різко контенинтальний клімат, який характеризується суворою зимою і спекотним літом. У літні місяці стовпчики термометрів в Узбекистані можуть сягати +40 градусів. Прогулянки і дослідження архітектури за таких умов будуть нестерпними.

Найкраще планувати подорож на осінь та весну, коли погода більш комфортна для перебування на вулиці.

2. Квитки на швидкісні потяги треба бронювати заздалегідь. В Узбекистані їздить високошвидкісний потяг Afrosiyob, яким з Ташкенту до Самарканди можна дістатися всього за 2,5 години. Зауважимо, що час у дорозі автомобілем займе щонайменше 5 годин.

Через зручність квитки на цей потяг розбирають дуже швидко, тому їх потрібно купувати за тиждень або й більше. Зробити це можна на сайті узбецької залізниці.

3. Комфортні готелі зі сніданками також треба бронювати заздалегідь. Хоч Узбекистан важко назвати популярною туристичною країною, але номери в хороших готелях у туристичних місцях швидко заповнюються. Тож не варто відкладати пошук житла на останній момент.

4. Забронюйте трансфер з аеропорту. Якщо ви прилітаєте в Ташкент, то краще заздалегідь подбайте про добирання з аеропорту в готель. Трансфер можна забронювати безпосередньо через готель, і це буде значно комфортніше, аніж розбиратися з місцевими таксистами, які люблять завищувати ціни.

Ще один варіант – завантажити додаток місцевої служби таксі Yandex Go, але для його використання знадобиться узбецька SIM-картка. Її, звичайно, можна купити в електронному форматі, але сумніваємося, що одразу по прильоту у вас буде достатньо часу і сил, щоб з усім цим розібратися.

Площа Регістан у Самарканді / Фото Depositphotos

5. Обов'язково заплануйте прогулянку по Самарканді ввечері. У темну пору доби Мавзолей Гур-емір має зовсім інший вигляд через красиву підсвітку. Саме тому його варто побачити і вдень, і ввечері. Водночас у Ташкент не варто їхати у понеділок, бо більшість музеїв будуть закритими.

6. Обміняйте гроші на місцеву валюту. У готелях і більшості сувенірних кіосків Узбекистану можна розрахуватися карткою, але на ринках і за межами міста краще мати узбецький сум.

7. Знайте місцеву мову тіла. Узбеки обожнюють рукостискання, тому не соромтеся тиснути руку чоловікам, а особливо – літнім. Водночас при зустрічі з жінкою нормою є легкий уклін, а не рукостискання. Ще один особливий жест, яким ви заслужите собі особливої поваги серед місцевих, – це класти руки на серце під час зустрічі.

8. Торгуватися можна, але в міру. У таксі та на ринках просити меншу ціну є нормально, але не варто занадто сильно наполягати. Ціни тут не є сильно завищеними, тому варто розраховувати лише на невелику знижку.

Загалом Узбекистан безпечна країна. Тут рідко трапляються злочини проти туристів. Єдине, що вам загрожує, – це кишенькові злодії у великих містах. Жінки також можуть подорожувати самостійно і не боятися за власну безпеку. Але короткі шорти і спідниці краще залишити вдома.