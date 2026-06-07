5 літніх напрямків для самостійних подорожей: у ці країни можна закохатися

Останнім часом подорожі-соло стають доволі популярними. Мандрівка на самоті – це гарна можливість повністю приділити дні своїм планам й познайомитися з цікавими людьми.

Спочатку самостійні подорожі можуть лякати, однак на практиці все виглядає набагато цікавіше й захоплююче, пише In Journal. У Європі є кілька чудових і безпечних курортів, куди можна вирушати одному у відпустку.

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Куди поїхати влітку наодинці?

Острів Наксос (Греція)

На цьому острові тихі пляжі, таверни зі смачною їжею й неймовірно красива зелена природа. У денну пору тут можна досліджувати затоки, а ввечері вирушати на прогулянки вулицями Хори.

На острові є один з найкрасивіших пляжів країни Агіос-Прокопіос, тож це місце ідеально підійде для самостійного перезавантаження.

Лагос (Португалія)

Для динамічної відпустки варто обирати Лагос – прибережне місто в регіоні Алгарве. Сюди часто приїжджають любителі серфінгу, оскільки тут є школа, де можна відточити свої вміння або ж навчитися з нуля ставати на серф.

Пальма-де-Майорка (Іспанія)

У цьому місті багато барів та ресторанів, тому сюди радять приїжджати тим, хто любить розкішний відпочинок. Мандрівники задля різноманітності тут можуть вирушати на численні екскурсії – заамком Бельвер, Печерами Дракона або ж поїхати до Ільєтасу, який відомий як іспанський Монте-Карло.

Хвар (Хорватія)

Це місто є досить модним і дорогим, проте трохи далі від центру можна знайти бюджетніше помешкання. Туристи тут відзначають кришталево чисте море, красиву природу й смачну їжу.

Мало Зарача, Ягодна та Палміжана – це лише деякі з місць, де можна насолодитися прекрасними пляжами. Також варто пройтися через тунель Пітве й насолодитися заходом сонця ввечері.

Амальфійське узбережжя

Якщо зупинитися у Сорренто чи Салерно, то можна сміливо їхати на Амальфійське узбережжя й не переживати про значні витрати бюджету. Ця локація ідеальна для тих, хто любить насолоджуватися архітектурою і природою.

Головним надбанням Амальфійського узбережжя є красиві міста, вражаючі скелі та кришталево чисте море. Крім того, тут працює міжміський транспорт, тому можна здійснити ще й подорож човном до Капрі чи Позітано.

Які міста підходять для жіночих мандрівок?

Краків визнано найкращим містом для жіночих соло-мандрівок завдяки безпеці, зручній інфраструктурі та доступним цінам. Приблизно 93% місцевих хостелів орієнтовані саме на жінок.

Крім столиця Хорватії Загреб та польські міста Вроцлав та Познань також відзначили як безпечні та зручні для жінок. Тут низькі витрати на транспорт та різноманітні культурні можливості.