Сначала самостоятельные путешествия могут пугать, однако на практике все выглядит гораздо интереснее и увлекательнее, пишет In Journal. В Европе есть несколько замечательных и безопасных курортов, куда можно отправляться одному в отпуск.

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Куда поехать летом в одиночку?

Остров Наксос (Греция)

На этом острове тихие пляжи, таверны с вкусной едой и невероятно красивая зеленая природа. В дневное время здесь можно исследовать заливы, а вечером отправляться на прогулки по улицам Хоры.

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На острове есть один из самых красивых пляжей страны Агиос-Прокопиос, поэтому это место идеально подойдет для самостоятельной перезагрузки.

Лагос (Португалия)

Для динамичного отпуска стоит выбирать Лагос – прибрежный город в регионе Алгарве. Сюда часто приезжают любители серфинга, поскольку здесь есть школа, где можно отточить свои умения или научиться с нуля становиться на серф.

Пальма-де-Майорка (Испания)

В этом городе много баров и ресторанов, поэтому сюда советуют приезжать тем, кто любит роскошный отдых. Путешественники для разнообразия здесь могут отправляться на многочисленные экскурсии – по замку Бельвер, Пещерам Дракона или же поехать в Ильетас, который известен как испанский Монте-Карло.

Хвар (Хорватия)

Этот город является достаточно модным и дорогим, однако чуть дальше от центра можно найти более бюджетное жилье. Туристы здесь отмечают кристально чистое море, красивую природу и вкусную еду.

Мало Зарача, Ягодная и Палмижана – это лишь некоторые из мест, где можно насладиться прекрасными пляжами. Также стоит пройтись через туннель Питве и насладиться закатом вечером.

Амальфийское побережье

Если остановиться в Сорренто или Салерно, то можно смело ехать на Амальфийское побережье и не переживать о значительных расходах бюджета. Эта локация идеальна для тех, кто любит наслаждаться архитектурой и природой.

Главным достоянием Амальфийского побережья являются красивые города, впечатляющие скалы и кристально чистое море. Кроме того, здесь работает междугородний транспорт, поэтому можно осуществить еще и путешествие на лодке до Капри или Позитано.

Какие города подходят для женских путешествий?

Краков признан лучшим городом для женских соло-путешествий благодаря безопасности, удобной инфраструктуре и доступным ценам. Примерно 93% местных хостелов ориентированы именно на женщин.

Кроме столица Хорватии Загреб и польские города Вроцлав и Познань также отметили как безопасные и удобные для женщин. Здесь низкие расходы на транспорт и разнообразные культурные возможности.