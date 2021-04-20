Їдальня у Чорнобилі: чим годують туристів

Держава хоче розвивати туризм у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.У Міністерстві захисту довкілля наголосили, що це не тільки місце пам'яті та трагедії, але місце, де людство вчиться справлятися з катастрофами.

Там провели пресконференцію та екскурсію для ЗМІ щодо підготовки до 35-річчя аварії.

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Журналістам показали територію, нове обладнання і зробили екскурсію по Прип'яті. А також показали, чим годують у їдальні ЧАЕС.

Чим годували журналістів у зоні відчуження: Джерело: vesti.ua

Кухарі зазначили, що таке меню на ЧАЕС не завжди – це для особливого випадку. В інші дні тут готують за традиційними рецептами.

Туристи під час екскурсій в зону ЧАЕС можуть обідати в столових, оскільки перекусити власною їжею можна тільки в транспорті або в будівлі. А ось на вулиці в зоні відчуження не можна ні їсти, ні пити, ні палити.

Україна розвиватиме туризм у Чорнобильській зоні, який постраждав через пандемію коронавірусу. Очільник міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про важливість інвестицій в зону відчуження.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу