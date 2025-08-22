Днями в Одесі знову перевіряли пляжі. Три зони для відпочинку, які не дозволили офіційно відкрити, працювали, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію Одеської міської ради.

Зверніть увагу Відпочинок в Одесі: які пляжі безпечні для відпочинку та чому діє заборона в інших місцях

Де в Одесі не можна купатися, хоча пляжі працювали?

Минулого тижня інспектори зафіксували роботу аж 11 пляжів в Одесі, які не мали офіційних дозволів на відкриття. А цього тижня, 19 серпня, під час чергової перевірки виявили ще три незаконно відкриті зони

" Надія " – між колектором та траверсом №17 другої черги протизсувних споруд (ПЗС);

" – між колектором та траверсом №17 другої черги протизсувних споруд (ПЗС); " Чайка " – між траверсами №6-А та №6-Б другої черги ПЗС;

" – між траверсами №6-А та №6-Б другої черги ПЗС; пляж на 15-й станції Великого Фонтану – між траверсами №14 та №15.

Орендарям видали приписи, а матеріали з описом порушень доставлять до районної та обласної військових адміністрацій.

В Одеській міськраді наголосили: функціонування пляжів без офіційного дозволу ОВА є грубим порушенням закону. Це пряма загроза життю й здоров'ю відпочивальників.



Відпочинок на відкритому пляжі в Одесі / Фото Суспільного

Відпочивальники також мають бути обачними й обирати для купання лише ті зони, які офіційно відкриті. Їх цього року 30 – в Одесі та ще 2 – в Області.