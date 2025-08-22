На днях в Одессе снова проверяли пляжи. Три зоны для отдыха, которые не позволили официально открыть, работали, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию Одесского городского совета.

Где в Одессе нельзя купаться, хотя пляжи работали?

На прошлой неделе инспекторы зафиксировали работу аж 11 пляжей в Одессе, которые не имели официальных разрешений на открытие. А на этой неделе, 19 августа, во время очередной проверки обнаружили еще три незаконно открытые зоны

" Надежда " – между коллектором и траверсом №17 второй очереди противооползневых сооружений (ПОС);

" – между коллектором и траверсом №17 второй очереди противооползневых сооружений (ПОС); " Чайка" – между траверсами №6-А и №6-Б второй очереди ПСО;

– между траверсами №6-А и №6-Б второй очереди ПСО; пляж на 15-й станции Большого Фонтана – между траверсами №14 и №15.

Арендаторам выдали предписания, а материалы с описанием нарушений доставят в районную и областную военные администрации.

В Одесском горсовете отметили: функционирование пляжей без официального разрешения ОВА является грубым нарушением закона. Это прямая угроза жизни и здоровью отдыхающих.



Отдых на открытом пляже в Одессе / Фото Общественного

Отдыхающие также должны быть осмотрительными и выбирать для купания только те зоны, которые официально открыты. Их в этом году 30 – в Одессе и еще 2 – в области.