Пляжи Балі засипає сміттям: фото

Джерело:Daily Mail
Через пандемію коронавіруса пляжі індонезійського острова Балі спорожніли та перетворилися в сміттєзвалища.
У період з грудня по березень ситуацію погіршують сезонні вітри та дощі, змивають сміття в море.
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Щодня з прибережних зон знаменитих курортів Кута і Джімбаран вивозять від 30 до 60 тонн відходів – порожніх пляшок, поліетиленових пакетів, пластикових стаканчиків, викинутого взуття й одягу.
Сміття на пляжах Балі \ Фото gettyimages
На думку місцевих жителів, у цьому сезоні проблема стала особливо гострою через різке зниження потоку туристів. Зазвичай, окремі курорти платять армії прибиральників, щоб вони цілодобово вивозили пластикове сміття з пляжів. Проте багато з них звільнені з роботи через брак туристів.
З грудня по березень ситуацію погіршують сезонні вітри і дощі \ Фото gettyimages