Чи планує держава облаштовувати пляжі у 2021 році

За стан українських пляжів відповідають органи місцевої влади. Є певні умови, проте ніхто не котролює їх дотримання.

Джерело: "О, Море"

Про це заявила керівниця Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів. Вона зазначила, що пляжі – це дуже болісне та складне питання.

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У 2021 році агентство разом з народними депутатами буде аналізувати, в якій частині законодавства потрібно вносити зміни для того, щоб пляжі не формально, а по факту відповідали міжнародним стандартам.

Олеськів сказала, що спочатку потрібно врегулювати питання безпеки, адже одними з найбільших проблем є відсутність рятувальників та плавання у заборонених місцях.

Ми цього року почнемо над цим працювати, будемо намагатися хоча б до літнього сезону внести початкові зміни. Це питання роботи з органами місцевої влади, які почнуть працювати з підприємцями на місцях,

– заявила чиновниця.

Раніше ми писали, що у 2020 році через пандемію коронавіруса туристична галузь в Україні зазнала збитків на 60 мільярдів гривень.