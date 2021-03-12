Північна Македонія профінансує подорожі своїх громадян

Джерело:Xinhuanet
Північна Македонія планує цього року витратити гроші на дотації внутрішніх подорожей для громадян країни.
Про це заявив міністр економіки Північної Македонії Крешніка Бектеші. Його відомство виділить 15 мільйонів македонських денарів – це близько 289 тисячі доларів США на субсидії щорічних відпускних подорожей громадянам із низьким доходом.
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Так уряд хоче підтримати внутрішній туризм та допомогти малозабезпеченим громадянам відпочити та відвідати туристичні принади країни. Очікується, що усі виділені кошти будуть витрачені у першій половині цього року.
Минулого року міністерство економіки Північної Македонії витратило 12 мільйонів євро на спеціальні ваучери для заохочення внутрішнього туризму.
Туристичний сектор Північної Македонії дуже постраждав від пандемії COVID-19. Кількість іноземних туристів, які відвідали країну минулого року, впала на 84,4%, якщо порівняти з 2019 роком,
– стверджує видання.
У пандемічний 2020 рік українці досліджували Одесу, Херсонщину, Карпати та Львів. Зараз Македонія є серед країн, у які туроператори зараз найчастіше пропонують автобусні тури.