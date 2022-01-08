Після двох тижнів польотів: авіакомпанія Air Ocean скасувала внутрішній рейс

Нова українська авіакомпанія Air Ocean скасувала рейс Київ – Харків. У офіційному зверненні зазначено, що причиною стали "комерційні нюанси".

Зазвичай це свідчить про нерентабельність перевезень. Розповідаємо, що відомо про закриття рейсу.

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Що відомо про рейс Київ – Харків від Air Ocean Airlines

Перший політ за маршрутом перевізник виконав 24 грудня на регіональному літаку АН-148. Полетіти із Києва до Харкова пропонували 6 разів на тиждень.

Однак після двох тижнів польотів, Air Ocean Airlines заявила про припинення обслуговування рейсів за маршрутом Київ – Харків до кінця осінньо-зимової навігації польотів, яка триватиме до кінця березня.

Як повернути кошти

Перевізник зазначає, що пасажирам, які встигли купити квитки, повернуть гроші. Для цього необхідно звернутися за місцем оформлення проїзних документів. Згідно з українським законодавством, авіакомпанія має виплатити пасажиру додатково компенсацію у розмірі від 250 євро до 600 євро у разі, якщо рейс скасовано не через форс-мажор менш ніж за 2 тижні до вильоту.

У разі рейсів Київ – Харків пасажири можуть розраховувати на компенсацію 250 євро.