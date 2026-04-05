Укр Рус
5 квітня, 21:06
3

Його переслідували постійні катастрофи: що сталося з найнещасливішим пірсом світу

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Пірс у Вітернсі, збудований у 1875 – 1877 роках, закрився вже в 1893 році через низку нещасних випадків, включаючи обвал крана і шторми, що пошкоджували конструкцію.
  • Плани відновлення пірса відмовилися у 2023 році через високу вартість і економічну недоцільність, залишивши лише вежі у вигляді замку на місці пірса.

Невелике британське містечко Вітернсі приховує одразу дві історії: "найневдаліший пірс у світі" та мальовниче узбережжя, яке приваблює туристів гарним пляжем.

У невеликому приморському містечку Вітернсі в Англії колись раніше був розташований пірс, який отримав репутацію "найневдалішого у світі". Але сьогодні від нього залишилися лише характерні башти у вигляді замку, що ведуть до пляжу, розповідається в Express. 

Що знищило легендарний пірс і чому від нього лишилися лише вежі?

Пірс у Вітернсі збудували у 1875 – 1877 роках, однак його історія виявилася напрочуд короткою: він закрився вже у 1893-му, а на початку 20 століття був остаточно розібраний. Причиною такого швидкого занепаду стала низка нещасних випадків. 

Пірс у Вітернсі / фото TripAdvisor

Ще під час будівництва обвалився кран, унаслідок чого загинув 17-річний хлопець. Згодом шторми неодноразово пошкоджували конструкцію, а кілька суден врізалися у пірс, завдаючи серйозних руйнувань. Зокрема, у 1880 році під час сильного шторму одразу два судна протаранили споруду, одне з них затонуло разом із чотирма моряками. 

Пізніше інші кораблі також врізалися у пірс, що зрештою знищило більшу його частину. До початку 20 століття від пірса залишилися лише уламки, які визнали небезпечними та демонтували. Попри плани відновлення, які обговорювалися останніми роками, у 2023 році від ідеї реконструкції відмовилися через високу вартість і економічну недоцільність.

Пляж міста Вітернсі / фото Letshostholedays.com

Приморське містечко Вітернсі приваблює туристів не лише своєю історією, а й мальовничою природою, розповідається в Letshostholedays.com. Широкі піщані пляжі та простора набережна створюють ідеальні умови як для неспішних прогулянок, так і для ранкових пробіжок уздовж моря. 

Відвідувачі можуть насолодитися свіжим морським повітрям і панорамними краєвидами на горизонт. Для сімей із дітьми пляж стає чудовим місцем для відпочинку: тут можна будувати піщані замки, грати в ігри або просто засмагати.

Часті питання

