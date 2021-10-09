Пілоти показали, який вигляд має Антарктида з літака: пейзажне відео

Здається, кожен мріє побувати в Антарктиді, або хоча б пролетіти над нею. Однак не всім вдається втілити такі бажання. От пілотам австралійської авіакомпанії Qantas та пасажирам на борту поталанило у цьому.

Днями вони пролітали над Антарктидою. Авіапрацівники поділилися мальовничим відео.

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Над найпівденнішою точкою Землі літак опинився через евакуацію австралійців зі столиці Аргентини Буенос-Айреса до міста Дарвін на півночі Австралії.

За бортом -75 градусів. Привіт з Антарктики. Пролітаємо над горами Уолкер. Білих ведмедів не бачимо. Все йде добре. У кабіні пілотів Деміен і Алекс,

– зазначили пілоти у повідомленні, яке передали на землю.

Переліт загальною протяжністю маршруту 15 020 кілометрів тривав 17 годин 25 хвилин. Щоб спланувати його, знадобився цілий місяць, адже інші можливі варіанти такого маршруту набагато довші.

Зазначається, що служби Qantas вивчали погодні умови й силу вітру, щоб все було добре.

Пілоти показали краєвид з літака над Антарктидою: дивіться відео

Спецрейс QF14 виконувався на далекомагістральному літаку Boeing 787-9. Попри те, що його місткість 236 крісел, на борту було лише 107 пасажирів.

Керували авіалайнером по черзі чотири пілоти, а сервіс та безпеку в салоні забезпечували 17 бортпровідників.

Відзначимо, час від часу Qantas пропонує "польоти в нікуди" – туристи можуть придбати квитки без місця призначення.