Пілот вижив після авіакатастрофи та місяць блукав джунглями

Джерело:Daily Mail
Незаплановані канікули у джунглях Амазонії – у Бразилії пілот вижив після загоряння літака і його врятували лише через місяць.
36-річний Антоніо Сена (Antonia Sena) значився зниклим з кінця січня після того, як вилетів на своєму легкомоторному Cessna 210 з міста Аленкер (штат Пара) в Альмейрім у Португалії.
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Він був змушений здійснити аварійну посадку через поломку судна, практично відразу після приземлення воно загорілося. На щастя, він вижив і одразу почав шукати допомоги.
Пілот у день порятунку \ Фото з фейсбук сторінки Carlos Lair
Через тиждень рятувальникам не вдалося знайти уламки літака та вони припинили пошукову операцію. Антоніо вирушив у дорогу, щоб знайти цивілізацію. Його подорож зайняла 36 днів.
Під час "подорожі" він їв лише яйця та фрукти.
Моїм щоденним пріоритетом було знайти воду та щось з'їсти,
– сказав Антоніо Сена.
Через п'ять тижнів після авіакатастрофи він випадково натрапив на групу збирачів каштанів, які допомогли йому врятуватися.
Єдине, що підтримувало мене і дозволило мені залишитися в живих – це любов, яку я відчуваю до своєї сім'ї,
– сказав пілот.