Важко й очам повірити: цей підводний водоспад вражає туристів

Закликаючи на Маврикій, серед іншого гіди розповідають про здатний вразити підводний водоспад. Звісно, це ілюзія, але локація й без того дуже приваблива для відпочинку.

Феномен розташований поблизу півострова Ле-Морн-Брабан і є одним із найбільш фотографованих природних явищ планети. З посиланням на mauritiusnow.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Ідеальний для сімейного відпочинку: райський острів, де можна сховатися від суворої зими

Підводний водоспад Маврикію: як виникла ця найвидовищніша оптична ілюзія планети?

Ле-Морн-Брабан на Маврикії – це скелястий півострів на південно-західному березі, увінчаний однойменною горою у понад 500 метрів заввишки, занесеною до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І от з гелікоптера або дрона, тобто з висоти кількох сотень метрів, тут відкривається картина, що не вкладається в голові.

Бірюзова лагуна біля берега раптово обривається – і здається, що потік води падає з підводного краю просто у темно-синю безодню. Ефект настільки переконливий, що тисячі туристів щороку орендують гелікоптери суто для того, щоб побачити й сфотографувати це явище.

Як виникла ця оптична ілюзія? Все просто – винен пісок. Насправді, звісно, жодного водоспаду під водою немає, як пояснює villanovo.com. Просто Маврикій стоїть на Маскаренському підводному плато – мілководній платформі вулканічного походження, і біля берегів острова дно різко обривається.

Від кількаметрових лагун воно падає на глибину до 150 метрів і більше. А потужні океанічні течії при цьому постійно переміщують пісок і мул із прибережних відмілин до цього краю, далі спускаючи їх вниз стрімким схилом. Ось цей потік і створює ефект водоспаду.

Контраст між світлим рухомим піском і темно-синьою глибиною підсилює ілюзію. Навіть знаючи правду, важко позбутися відчуття, що дивишся на справжній водоспад.

Зауважимо, що побачити все це з поверхні моря або під водою неможливо – ілюзія працює тільки з висоти. Тож туристи беруть гелікоптерні тури з тривалістю польоту від 15 до 30 хвилин – коштують вони десь 150 – 200 євро на людину.

Але можна взяти й дрон – якщо є власний, тільки з відповідним дозволом від місцевої влади. Найкращий час для польоту – ранок у ясну погоду, коли сонце підсвічує лагуну з оптимального кута, і кольоровий контраст між бірюзою і синню стає максимальним.

А які наземні водоспади світу варто побачити кожному?