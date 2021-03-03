Бюджетний підрозділ Turkish Airlines – AnadoluJet – вперше відкриє рейси в Україну

Лоукост-підрозділ Turkish Airlines – AnadoluJet – вперше розпочне польоти в Україну з 30 березня.

Розклад передбачає польоти чотири рази на тиждень: у вівторок, середу, п'ятницю і неділю. Рейси планують здійснюватися в нічний час.

Читайте також Авіакомпанія Qantas продає квитки "у нікуди": вартість таємничого рейсу

Вильоти з Анкари будуть виконуватися в 00:30 з прибуттям до Києва о 02:30. Час у дорозі – 2 години.

Лоукост поки ще не відкрив продаж квитків, але тарифи в системи бронювання пообіцяли завантажити якомога скоріше.

На маршруті Анкара – Київ новий авіаперевізник буде конкурувати з іншим турецьким авіалайнером – Pegasus Airlines, який літає за схожим розкладом.

Втім, "дочка" Turkish Airlines має особливість – спрощений сервіс в порівнянні з материнською компанією і відсутність бізнес-класу. Лоукост літатиме до Києва на Boeing 737-800 з максимальною кількістю місць – 189.

Відзначимо, у Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту. Вимога була введена МОЗ Туреччини з 30 грудня 2020 року і мала чинність до 1 березня. Тепер її продовжили до 26 травня.