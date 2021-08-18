Підробили ковід-сертифікати та намагались сісти на літак: в Тель-Авіві затримали 23 пасажирів

Працівники компанії United Airlines виявили 23 пасажирів у аеропорті Тель-Авіву із підробними ПЛР-тестами на COVID-19. Туристи збирались полетіти до Нью-Йорка, але їх затримали.

Працівники аеропорту Бен-Гуріон запідозрили, що медичні документи можуть бути несправжніми та вирішили перевірити інформацію. Вони повідомили про це ізраїльську поліцію та Міністерство охорони здоров'я, які підтвердили факт підробки сертифікатів.

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В Тель-Авіві затримали пасажирів з підробленими ПЛР-тестами

Порушників, які намагались полетіти з несправжніми сертифікатами, було затримано. Їх відпустили після сплати штрафу.



У аеропорті Бен-Гуріон затримали 23 пасажирів / Фото Unsplash

Для аеропорту Бен-Гуріон це не перший інцидент з підробленими медичними довідками. Протягом тижня там майже щодня виявляють близько 15 пасажирів з несправжніми сертифікатами вакцинації чи ПЛР-тестами.

Така масова підробка документів пояснюється тим, що в аеропорті є великі черги на тестування COVID-19: медики не справляються з напливом людей, а пасажири не завжди мають бажання стояти у довжелезних чергах.



У аеропорті надто великий потік охочих тестуватись / Фото Unsplash

Щоб зменшити потік людей в аеропорті, авіакомпанія El Al розробила проєкт з тестування пасажирів у літаку. Туристи будуть здавати мазки перед посадкою та безпосередньо під час польоту.

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