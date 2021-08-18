Работники аэропорта Бен-Гурион заподозрили, что медицинские документы могут быть ненастоящими и решили проверить информацию. Они сообщили об этом израильскую полицию и Министерство здравоохранения, которые подтвердили факт подделки сертификатов.

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В Тель-Авиве задержали пассажиров с поддельными ПЦР-тестами

Нарушители , которые пытались улететь с ложными сертификатами, были задержаны . Их отпустили после уплаты штрафа.



В аэропорту Бен-Гурион задержали 23 пассажиров / Фото Unsplash

Для аэропорта Бен-Гурион это не первый инцидент с поддельными медицинскими справками. В течение недели там почти ежедневно выявляют около 15 пассажиров с ложными сертификатами вакцинации или ПЦР-тестами.

Такая массовая подделка документов объясняется тем, что в аэропорту есть большие очереди на тестирование COVID-19: медики не справляются с наплывом людей, а пассажиры не всегда хотят стоять в длинных очередях.



В аэропорту слишком большой поток желающих тестироваться / Фото Unsplash

Чтобы уменьшить поток людей в аэропорту, авиакомпания El Al разработала проект по тестированию пассажиров в самолете. Туристы будут сдавать мазки перед посадкой и непосредственно во время полета.