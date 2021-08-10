Лікарі рекомендували підлітку після повернення додому підготуватися до операції. Його треба буде ампутувати два пальці, які найбільше постраждали від отрути павука.

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Укус павука на курорті

Інцидент трапився на пляжі курорту Сан-Антоніо. Підліток сидів на сходах біля моря, коли його вкусив коричневий отруйний павук-відлюдник. Ранком наступного дня хлопець прокинувся о 5 годині через неприємні відчуття у тілі. Його рука напухла, боліла та горіла. З місцевого медичного центру його доставили до лікарні в столиці острова.

Я почав панікувати, тому що мої руки ставали все більш фіолетовими. Лікарі сказали мені, що ніколи не бачили нічого подібного,

– розказав постраждалий.

Медики впродовж 2 тижнів намагалися знайти причину таємничого захворювання хлопця. Коли їм вдалося це зробити, вони сказали, що такі укуси дуже рідкісні, і мають значні наслідки – від некрозу тканини до летальних випадків.

Цікаво знати, що більшість укусів павуків-відлюдників не викликають жодних симптомів. Але пошкодження м’яких тканин у їхніх жертв може затягнутися на місяці і залишити глибокі рубці.

До слова, уряд Ібіци вирішив боротися з несанкціонованими вечірками нетрадиційним способом. Тут хочуть наймати детективів серед туристів, які мають повідомляти поліцейським про підпільні тусовки.