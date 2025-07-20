24 Канал зібрав пісні, які мандрівники найчастіше використовують для відео з відпочинку в Карпатах. Деякі з них завдяки тікток-трендам отримали другу хвилю популярності.

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Які пісні актуальні для тікток-відео про Карпати?

Гуцулянка – FIЇNKA, Іван Попович

Одна з найпопулярніших пісень для знімання відео з Карпат. Її використовують як фон для відео з гірськими дорогами, краєвидами на вершинах, посиденьками з друзями або ж знімають танці в горах.

Пісня буде поміж нас – Володимир Івасюк

Це порівняно спокійна, але водночас дуже динамічна пісня. Під це творіння Івасюка показують чарівні полонини, усамітнені сходження на гори, місцеві пасовиська тощо.

Василина – Іван Попович

Весела давня пісня, під яку часто знімають катання на великій гойдалці чи на каруселі, а також дороги, потяги, місцевих жителів на конях.

То було незвичне літо – Арніка

Ностальгійна та дуже атмосферна пісня, що минулого року була трендом у відео про сільську природу. Під неї монтують відеоспогади з мандрівок, а також знімають тіктоки закохані пари.

Гаєм, гаєм зелененьким – Українська народна пісня

Відома пісня про ватажка опришків, яку ще називають "Ой, попід гай зелененький" або "Довбуш". Оскільки в тексті є згадка про Верховину, її часто додають у відео з цього селища.

У Карпатах є дівчина – Влад Комар

Наостанок – жартівлива пісня про красиву карпатську дівчину, яку переважно використовують для гумористичних відео.