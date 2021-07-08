Українці та турецький гід зустріли одразу двох ведмедів: бурого ведмедя та альбіноса. Темніший звір злякався та втік, а от білий – пішов в атаку.

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Що відомо про "зустріч" з ведмедем по дорозі на Арарат

2 жінки та 5 чоловіків з України прибули в селище Догубаязіт 24 червня, щоб підкорити найвищу вершину турецьких гір.

Арарат – це згаслий вулкан. У 2015 році вершина не була доступна для сходжень через військові операції, які проводили внаслідок терористичних інцидентів. Вона була "особливою зоною безпеки". Але в лютому 2021 року заборону зняли, тому туристи з усього світу можуть підкорити Арарат. Ймовірно, через тривалу відсутність людей, ведмеді відчули тут природну владу, тому крім корінних бурих ведмедів оселилися ще й альбіноси.

Представники обидвох біологічних видів здійснювали прогулянку серед каменів на висоті 3,8 тисячі метрів, коли натрапили на групу українських туристів. Бурий ведмідь одразу втік, а альбінос – захотів напасти на групу.

Ведмідь біжить на групу українських туристів: відео

На кадрах видно, як він виходить зі скель з гучним ревом та починає бігти до туристів - на цьому відео обривається. За словами гірського гіда, 31-річного Саффета Аккуса, альпіністи почали кричати - злякавшись шуму, звір змінив напрямок і зник. Гірський провідник водить групи цим маршрутом вже 16 років, але такий інцидент стався вперше.

У перші пів години після інциденту всі були в шоці. Ми повернулися в наш табір. Шкура звіра була абсолютно біла, як у полярного ведмедя. До сьогоднішнього дня я ніколи не бачив таких величезних хижаків на горі Арарат,

– додав керівник групи.

Пізніше туристи заспокоїлися і вирішили завершити сходження. Також повідомлялося, що ведмеді-альбіноси рідко нападають на людей - зазвичай вони їх уникають. Однак вони досить непередбачувані за темпераментом і можуть проявити агресію, якщо відчують загрозу.

Гід оптимістично додав, що його групі пощастило, бо "у нас була подія, яку ми ніколи не забудемо". Ось ці щасливчики.