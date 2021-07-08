Украинцы и турецкий гид встретили сразу двух медведей: бурого медведя и альбиноса. Темный зверь испугался и убежал, а вот белый – пошел в атаку.

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Что известно про "встречу" с медведем по дороге на Арарат

2 женщины и 5 мужчин из Украины прибыли в поселок Догубаязит 24 июня, чтобы покорить самую высокую вершину турецких гор.

Арарат – это потухший вулкан. В 2015 году вершина не была доступна для восхождений из-за военных операций, которые проводили в результате террористических инцидентов. Она была "особой зоной безопасности". Но в феврале 2021 года запрет сняли, поэтому туристы со всего мира могут покорить Арарат. Вероятно, из-за длительного отсутствия людей, медведи почувствовали здесь естественную власть, поэтому кроме коренных бурых медведей поселились еще и альбиносы.

Представители обоих биологических видов осуществляли прогулку среди камней на высоте 3,8 тысячи метров, когда наткнулись на группу украинских туристов. Бурый медведь сразу убежал, а альбинос – захотел напасть на группу.

Медведь бежит на группу украинских туристов: видео

На кадрах видно, как он выходит из скал с громким ревом и начинает бежать к туристам - на этом видео обрывается. По словам горного гида, 31-летнего Саффет Аккуса, альпинисты начали кричать – испугавшись шума, зверь изменил направление и исчез. Горный проводник водит группы по этому маршруту уже 16 лет, но такой инцидент произошел впервые.

В первые полчаса после инцидента все были в шоке. Мы вернулись в наш лагерь. Шкура зверя была абсолютно белая, как в полярного медведя. До сегодняшнего дня я никогда не видел таких огромных хищников на горе Арарат,

– добавил руководитель группы.

Позже туристы успокоились и решили завершить восхождение. Также сообщалось, что медведи-альбиносы редко нападают на людей – обычно они их избегают. Однако они довольно непредсказуемы по темпераменту и могут проявить агрессию, если почувствуют угрозу.

Гид оптимистично добавил, что его группе повезло, потому что "у нас было событие, которое мы никогда не забудем". Вот эти счастливчики.