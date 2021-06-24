Перші легальні велотури до Чорнобиля: організаторка поділилася секретами підготовки

В Україні відбувся перший легальний велотур до Чорнобиля. Зону відчуження порожувальники на велосипедах змогли відвідати з 19 по 21 червня.

Організаторка Наталі Тулюлюк запевнила, такі подорожі є цілком безпечними. До того ж всі охочі зможуть побачити унікальні місця. Наприклад, поселення самоселів і поспілкуватися з тими, хто вже десятки років проживає біля "міста-привида".

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Маршрут велотуру виміряли дозиметристи, – Тулюлюк

Звідки починається зона відчуження? Чи треба мати потужну фізичну підготовку?

Маршрут – 45 кілометрів. Здебільшого він пролягає асфальтованими доріжками. Є 9 кілометрів лісової ґрунтової дороги. Якщо людина коли-небудь каталася 40 кілометрів, то вона цей маршрут проїде. Не треба бути спортсменом чи суперменом. Якщо людина час від часу катається, вона зможе проїхати цю відстань.

А як довго ви організовували цей тур? Бо коли ми говоримо про Чорнобиль, найперше мовиться про безпеку.

Щодо безпеки – це дуже велике питання. Але якщо говорити про наш маршрут, то є кілька факторів. Зокрема він дуже виміряний дозиметристами, майже кожен сантиметр і неодноразово. І фон (радіаційний – 24 канал) менший, ніж у деяких великих містах України. Ми обрали ту ділянку зони відчуження, на яку менше впало. І як один з показників – там живуть люди-самосели. Тобто вона менш заражена, ніж інші.

Ви контролюєте цей процес?

Так. У кожного туриста є власний накопичувач, який він носить весь час і потім здає. Ці прилади працюють як статистичні дані. Тобто люди їх здають і є аналітики, які дивляться – скільки людина отримує за час перебування в зоні. Це від 2 до 4 мікрозівертів, в яких вимірюються гамма-випромінювання. Якщо ви літаєте літаком, то за годину перельоту отримуєте 3. А за 2 години – більше, ніж за день перебування в зоні.

Чорнобиль і велотур – це незвично, цікаво. Як взагалі прийшла така ідея?

В управлінні зоною відчуження є план розвитку цього регіону. Бо він цікавий не тільки з погляду АЕС. А й щодо природи, адже це найбільший заповідник у Європі, в якому є багато тварин, дуже розвинена флора. У мене ніколи не було бажання їздити в Чорнобиль. Але коли мене у 2020 році запросили як експерта, я подивилася, що може бути позитивний настрій від того всього. Тобто можна побачити:

самоселів, які живуть звичайним життям;

природу, яка відновилася від людей.