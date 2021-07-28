Перша українка підкорила "гору-вбивцю" К2 – другу найвищу точку світу

27 липня о 08:42 за місцевим часом, відома в Україні екстремалка Ірина Галай підкорила гору К2 (Чогорі). Раніше вона стала першою українкою, яка "взяла" Еверест.

Другу за висотою (8 611 метрів) гірську вершину також називають "горою вбивцею". Адже кожен четвертий альпініст зазнає трагічних наслідків.

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Майже місяць тому дівчина приєдналась до команди, яка вирушила у Пакистан, щоб підкорити "гору смерті".

Альпіністка розвінчала міф, що К2 тільки для профі, і стала першою українкою, якій вдалося зійти на неї. Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України.

Разом з Іриною Галай на вершину зійшов Дмитро Семеренко з Дніпра. До слова, він здійснив сходження без кисневої маски.

Також у команду увійшов фотограф Назарій Кривошеєв, який зупинився у базовому таборі на висоті 6 800 метрів.

Зазначається, що зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини.

Ще один українець підкорив К-2

Харків'янин Валентин Сипавін також 27 липня піднявся на К2, пише Суспільне.

Про сходження чоловік повідомив у Фейсбуці, провівши з другої найвищої вершини у світі прямий ефір.

Сказати, що я щасливий, це нічого не сказати, – заявив альпініст.

Він також зауважив, що попереду очікує ще "жорсткий спуск".



В експедицію Валентин разом з командою вирушив наприкінці червня, 4 липня альпіністи вже були у базовому таборі, згодом ходили в акліматизаційні походи.

Чогорі: коротко