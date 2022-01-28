Перша серед країн ЄС: Данія скасовує всі карантинні обмеження

Данія оголосила про скасування всіх обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом, всупереч високим показникам зараження штамом "Омікрон". Нововведення почнуть діяти з 1 лютого.

Про те, що країна планує зняти всі карантинні обмеження, стало відомо напередодні. Однак деталей не озвучували, оскільки пропозицію мав ще схвалити парламент, що й сталося.

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Данія знімає всі карантинні обмеження

Так, вже з наступного тижня в Данії скасують всі внутрішні обмеження, зокрема, масковий режим, "зелені перепустки" та комендантську годину для закладів.

Ми прощаємося з обмеженнями і ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу,

– заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Таке рішення було прийнято завдяки високому рівню вакцинації населення.

За словами Фредеріксен, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю". Вона також додала, що коронавірус у Данії більше не вважатиметься "соціально-небезпечним" захворюванням.

Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри те, що штам "Омікрон" охопив континент.

COVID-19 в Данії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 28 січня в Данії виявлено 1 516 878 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 3 674 летальних;

Водночас 1 020 264 особи побороли хворобу.

Прикордонні обмеження діятимуть ще щонайменше чотири тижні. Йдеться про паспорти вакцинації, тести та / або карантин залежно від статусу імунітету туристів.