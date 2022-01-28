Перша серед країн ЄС: Данія скасовує всі карантинні обмеження
Джерело:NDTV.com
Данія оголосила про скасування всіх обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом, всупереч високим показникам зараження штамом "Омікрон". Нововведення почнуть діяти з 1 лютого.
Про те, що країна планує зняти всі карантинні обмеження, стало відомо напередодні. Однак деталей не озвучували, оскільки пропозицію мав ще схвалити парламент, що й сталося.
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Данія знімає всі карантинні обмеження
Так, вже з наступного тижня в Данії скасують всі внутрішні обмеження, зокрема, масковий режим, "зелені перепустки" та комендантську годину для закладів.
Ми прощаємося з обмеженнями і ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу,
– заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.
Таке рішення було прийнято завдяки високому рівню вакцинації населення.
За словами Фредеріксен, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю". Вона також додала, що коронавірус у Данії більше не вважатиметься "соціально-небезпечним" захворюванням.
Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри те, що штам "Омікрон" охопив континент.Зверніть увагу! Прикордонні обмеження діятимуть ще щонайменше чотири тижні. Йдеться про паспорти вакцинації, тести та / або карантин залежно від статусу імунітету туристів.
COVID-19 в Данії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 28 січня в Данії виявлено 1 516 878 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 3 674 летальних;
- Водночас 1 020 264 особи побороли хворобу.