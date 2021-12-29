Перезимувати на Карибському узбережжі: популярні острови видаватимуть візи для фрилансерів

У холодну пору року кожному хочеться перенестися на піщаний пляж, де палюче сонце та бірюзова вода. Втім, взяти довгу відпустку на роботі важко. Але не засмучуйтеся, адже є цікава пропозиція.

Департамент туризму Кайманових островів запускає спеціальну туристичну програму Global Citizen Concierge для цифрових кочівників. Такі мандрівники зможуть працювати на пляжах, у бунгалах та готельних номерах, впродовж двох років.

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Кайманові острови видаватимуть візи для фрілансерів

Так, на Кайманових островах пропонують новий сертифікат візи, що дозволяє цифровим кочівникам жити там до 90 днів. Отримати документи можна одразу на 2 роки, а виїхати вже цієї зими.

Немає нічого подібного до того, як почати робочий день з купання в теплих водах Карибського басейну, катання на каяках між зустрічами Zoom або навіть з офісом на пляжі,

– зауважив Адріан Уайт з Департаменту туризму Кайманових островів.

Умови участі в програмі: документи

чинний паспорт;

документи про доходи на рік не менше 100 000 доларів;

копія трудового договору;

витяг із банку за останні 6 місяців;

медичне страхування на час перебування.

Докладніше про всі умови програми читайте за посиланням

Водночас для тих, хто хоче приїхати на менший термін, дозволено перебувати у відпустці до 30 днів без візи.

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Які правила в'їзду для туристів

Мандрівники, які планують зимувати на Кайманових островах, повинні будуть мати негативний результат тесту на COVID-19 за день до вильоту. Наразі відвідувачам також необхідно на 2, 5 та 10-й день перебування зробити додаткові тести.

У листопаді Кайманові острови відновили безкарантинні подорожі для повністю вакцинованих із країн із високим рівнем вакцинації, однак поки CDC вважає, що ризик зараження на островах є "дуже високим". Через це відвідувачі з країн, де рівень вакцинації нижче 60%, зобов'язані проходити карантин протягом перших 10 днів після прибуття.

Щодо невакцинованих туристів, то їм заборонено в'їжджати до країни.

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