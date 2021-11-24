Жодного фотошопу: названо переможців конкурсу найкращих світлин природи 2021
Джерело:Natural Landscape Awards
Не рідко, переглядаючи красиві світлини пейзажів нашої планети, ми переконані, що це результат численних програм з обробки фото. Однак, щоб уникнути таких припущень, було започатковано чимало фотоконкурсів, які доводять, що неймовірні кадри природи не потребують фотошопу.
Одним з таких є Natural Landscape Photography Awards. Днями було оголошено переможців премії 2021 року.
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Natural Landscape Photography Awards 2021: переможці конкурсу
Конкурс було започатковано з метою виділити пейзажну фотографію митцями, які "цінують реалізм та автентичність у своїх роботах".
Це означає, що до фотографій були чіткі вимоги – жодної композиції, видалення чи спотворення елементів або комбінування зображень. Фото-переможці – це результат винятково внаслідок камери.
Так, усі фото, близько 13 000, пройшли жорсткий відбір – автори зобов'язувалися надати версію своїх фотографій у форматі RAW, щоб переконатися, що вони не порушують правила.
У 2021-му в конкурсі взяли участь понад 1 300 фотографів із 47 країн світу.
Організатори поділилися переможцями та призерами цьогорічного конкурсу.
Фотограф року
Абсолютним переможцем фотоконкурсу став фотограф Ерік Беннетт.
Друге місце у цій номінації посів Бен Хорн.
Бен Хорн – призер у номінації фотограф року / Natural Landscape Awards
Фоторобота Бена Хорна / Natural Landscape Awards
Кадри фотографа, які зайняли друге місце / Natural Landscape Awards
Фотографія року
Нагороду "Фотографія року" отримав креативний кадр Стіва Альтерманна. На ній зображено шматок льоду на пляжі з чорним піском в Ісландії.
"Фотографія року" 2021 Стіва Альтерманна / Natural Landscape Awards
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Гранд пейзаж
У цій номінації перемогу отримав знімок Майкла Фрайа.
Фото-переможець у номінації "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards
Друге місце посіла робота Дага Кепселя.
Фото-призер "Гранд пейзаж" / Natural Landscape Awards
Інтимний та абстрактний
У такій цікавій номінації перемогу виборола Франка Габлер.
Фото, яке перемогло у категорії "Інтимний та абстрактний" / Natural Landscape Awards
Світлина Джеффа Фрістоуна зайняла друге місце.
Фото-призер у номінації "Інтимний та абстрактний" / Natural Landscape Awards
Ще декілька переможців в інших номінаціях
Пол Хеммет – переможець Нічного пейзажа / Natural Landscape Awards
Знімок Пола Холена переміг у номінації "Надземне" / Natural Landscape Awards
Джай Шет – переможець у номінації "Youth" / Natural Landscape Awards
Фотороботи ASH Метта Палмера про пожежі на Тасманії перемогли у номінації "Проєкт" / Natural Landscape Awards
Знімки з наслідками пожеж на Тасманії перемогли у конкурсі / Natural Landscape Awards
Метт Палмер – переможець у номінації "Проєкт" / Natural Landscape Awards