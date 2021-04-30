Pegasus Airlines запускає новий рейс до курортного міста Туреччини

Авіакомпанія Pegasus Airlines планує літати з Києва на турецький курорт Газіпаша в провінції Анталія.
Авіакомпанія вже отримала необхідні дозволи для запуску польотів і перший рейс повинен бути 27 травня. З міста Газіпаша будуть летіти в аеропорт "Бориспіль" три рази на тиждень.
Читайте також: Стюардеса розповіла про деталь у літаку, яка може врятувати пасажирів
Рейси будуть з Туреччини щовівторка, щочетверга та щонеді о 23:35 і прилітати в українську столицю о 02:15.
Вильоти з Києва заплановані щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 03:05 з прибуттям в Газіпаша о 05:40. Політ триватиме 2,5 години.
Мінімальна ціна авіаквитків з Києва в Газіпаша починається від 149 доларів в обидва боки і включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів без обмеження по вазі.
Цікаво! У столиці Туреччини висадили 8 мільйонів тюльпанів: кольорові фото
Авіаквиток за більш високим тарифом з включеним багажем 20 кілограм коштує від 165 доларів в обидва боки.
Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
- страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави;
- е-анкету.