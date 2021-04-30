Pegasus Airlines запускає новий рейс до курортного міста Туреччини

Авіакомпанія Pegasus Airlines планує літати з Києва на турецький курорт Газіпаша в провінції Анталія.

Авіакомпанія вже отримала необхідні дозволи для запуску польотів і перший рейс повинен бути 27 травня. З міста Газіпаша будуть летіти в аеропорт "Бориспіль" три рази на тиждень.

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Рейси будуть з Туреччини щовівторка, щочетверга та щонеді о 23:35 і прилітати в українську столицю о 02:15.

Вильоти з Києва заплановані щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 03:05 з прибуттям в Газіпаша о 05:40. Політ триватиме 2,5 години.

Мінімальна ціна авіаквитків з Києва в Газіпаша починається від 149 доларів в обидва боки і включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів без обмеження по вазі.

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Авіаквиток за більш високим тарифом з включеним багажем 20 кілограм коштує від 165 доларів в обидва боки.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: