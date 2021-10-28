Від 47 євро у два боки: Pegasus Airlines пропонує дешеві квитки з України до Туреччини

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines влаштувала розпродаж квитків. Зокрема на рейси з України до Туреччини та назад.

В системі бронювання авіаперевізника доступні рейси з шести українських міст. Вартість розпочинається від 47 євро у два боки.

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Pegasus продає дешеві квитки з України до Туреччини

Лоукостер пропонує квитки зі знижкою 40%.

Акція поширюється на рейси зі Львова, Запоріжжя, Харкова, Одеси, Херсона та Києва. Полетіти можна до Стамбулу та Анкари.

Знижка не діє на літні напрямки з України в Туреччину й не поширюється на податки та аеропортові збори.

Акційні напрямки та вартість квитків

Харків – Стамбул – Харків – 47 євро;

– 47 євро; Одеса – Стамбул – Одеса – 47,8 євро;

– 47,8 євро; Київ – Анкара – Київ – 49,2 євро;

– 49,2 євро; Львів – Стамбул – Львів – 50 євро;

– 50 євро; Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя – 50,2 євро;

– 50,2 євро; Херсон – Стамбул – Херсон – 79,2 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.

Розпродаж триватиме до 29 жовтня включно та поширюється на рейси з 22 листопада 2021 до 28 лютого 2022, за винятком періоду з 15 грудня до 15 січня.

Акційні квитки можна забронювати лише в мобільному додатку і тільки для учасників BolBol.

Щоб отримати знижку, на останньому кроці бронювання на сторінці Payment слід вибрати розділ Special Offers та натиснути Use offer – Yurt Disi %40.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.