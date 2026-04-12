Вся стеля світиться як зоряне небо: де розташована печера, яка вражає всіх туристів
Печери Вайтомо – це унікальне природне явище, відоме завдяки тисячам світлячків, що створюють на стелі ефект "зоряного неба" у повній темряві. Відкриті наприкінці 19 століття місцевими, вони стали однією з найвідоміших підземних локацій світу.
Є місце, де підземні печери перетворюються на справжнє зоряне небо: тисячі крихітних світлячків створюють ефект живого світіння просто на стелі. Нижче, з посиланням на Waitomo Caves, розповідаємо найцікавіші деталі про цю локацію.
Де розташовані печери з сяючими стелями?
Печери Вайтомо у Новій Зеландії стали відомими світу наприкінці 19 століття, хоча місцевий народ маорі знав про їх існування задовго до офіційних досліджень. Першу масштабну експедицію сюди здійснив у 1887 році місцевий вождь маорі Тане Тінорау разом з англійським геодезистом Фредом Мейсом.
Як виглядають печери: дивитись відео
Дослідники вирушили у печери, використовуючи саморобний пліт із рослинних стебел і свічки як єдине джерело світла. Вони пропливли підземним струмком углиб печер і натрапили на унікальне природне явище – стелю, вкриту тисячами крихітних світлових точок. Це були личинки світлячків, які створюють ефект зоряного неба в повній темряві.
Коли очі дослідників звикли до темряви, вони побачили, що вся стеля печери вкрита живими вогниками. Світло відбивалося у воді, створюючи враження, ніби вони перебувають під нічним небом. Окрім світлячків, у печерах також були природні кам'яні утворення, які формували унікальні підземні зали.
У 1889 році Тане Тінорау почав відкривати печеру для відвідувачів. Він разом із дружиною супроводжував невеликі групи туристів за символічну плату. Згодом кількість відвідувачів зростала, і у 1906 році управління печерами перейшло до уряду. Лише у 1989 році територію повернули нащадкам маорі, і сьогодні частина працівників є прямими спадкоємцями родини першовідкривачів.
Дуже красиво! У печерах просять зберігати тишу, щоб інші могли насолодитися справді чарівним досвідом. Найкраще враження – це поїздка на човні, коли ти мовчки пливеш під неймовірною "зоряною" стелею зі світлячків,
– пише відгук один з туристів на платформі Vaitor.
Яка ціна відвідування та адреса розташування?
Вартість відвідування становить:
- дорослий 48 доларів;
- дитина 22 долари;
- сімейний квиток 122 долари;
- додаткова дитина (за сімейним квитком) 17 доларів.
Адреса розташування: 39 Waitomo Village Rd, Waitomo Caves.
Часті питання
Де розташовані печери Вайтомо в Новій Зеландії?
Як виглядають стелі в печерах Вайтомо?
Скільки коштує відвідування печер Вайтомо?
