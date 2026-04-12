Есть место, где подземные пещеры превращаются в настоящее звездное небо: тысячи крошечных светлячков создают эффект живого свечения прямо на потолке. Ниже, со ссылкой на Waitomo Caves, рассказываем самые интересные детали об этой локации.

Где расположены пещеры с сияющими потолками?

Пещеры Вайтомо в Новой Зеландии стали известны миру в конце 19 века, хотя местный народ маори знал об их существовании задолго до официальных исследований. Первую масштабную экспедицию сюда совершил в 1887 году местный вождь маори Тане Тинорау вместе с английским геодезистом Фредом Мейсом.

Исследователи отправились в пещеры, используя самодельный плот из растительных стеблей и свечи как единственный источник света. Они проплыли по подземному ручью вглубь пещер и наткнулись на уникальное природное явление – потолок, покрытый тысячами крошечных светящихся точек. Это были личинки светлячков, которые создают эффект звездного неба в полной темноте.

Когда глаза исследователей привыкли к темноте, они увидели, что весь потолок пещеры покрыт живыми огоньками. Свет отражался в воде, создавая впечатление, будто они находятся под ночным небом. Кроме светлячков, в пещерах также были природные каменные образования, которые формировали уникальные подземные залы.

В 1889 году Тане Тинорау начал открывать пещеру для посетителей. Он вместе с женой сопровождал небольшие группы туристов за символическую плату. Впоследствии количество посетителей росло, и в 1906 году управление пещерами перешло к правительству. Только в 1989 году территорию вернули потомкам маори, и сегодня часть работников являются прямыми наследниками семьи первооткрывателей.

Как выглядят потолки / фото TripAdvisor

Очень красиво! В пещерах просят сохранять тишину, чтобы другие могли насладиться действительно волшебным опытом. Лучшее впечатление – это поездка на лодке, когда ты молча плывешь под невероятным "звездным" потолком из светлячков,

– пишет отзыв один из туристов на платформе Vaitor.

Какая цена посещения и адрес расположения?

Стоимость посещения составляет:

взрослый 48 долларов;

ребенок 22 доллара;

семейный билет 122 доллара;

дополнительный ребенок (по семейному билету) 17 долларов.

Адрес расположения: 39 Waitomo Village Rd, Waitomo Caves.

