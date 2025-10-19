Юні й не тільки пасажири з його допомогою можуть по-особливому насолодитися подорожами потягами Україною. 24 Канал із посиланням на VisitUkraine розповість про це докладніше.

Як отримати "Паспорт мандрівника" Укрзалізниці та навіщо він потрібен?

"Паспорт мандрівника" справді робить поїздки поїздом цікавішими. Адже ви можете перетворити кожну зупинку на маленьку пригоду, особливо це актуально для сімей з дітьми.​

Як отримати його? Дуже просто: потрібно звернутися до вокзального помічника, якого серед працівників залізниці називають "янголом".

Програму спершу впровадили на 5 великих вокзалах – у Києві, Львові, Одесі, Харкові й Вінниці. Саме там видали перші "Паспорти мандрівника". А в серпні долучили вокзали Дніпра, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя та Ужгорода.

Стати власником "Паспорта мандрівника" від Укрзалізниці – це швидко та цілком безплатно, але дають один документ на одну дитину. І от головне питання: для чого він потрібен?

Разом із паспортом діти отримують можливість зібрати унікальні штампи за відвідані вокзали чи потяги! Тобто, як зазначає Укрзалізниця у фейсбуці, ці штампи – не прості винагороди, а щоразу захопливі пригоди та незабутні враження.

Штампи у "Паспорт мандрівника" ставлять:

У "янголів" на вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Вінниці.

У чергових по вокзалу у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську та Кам'янці-Подільському.

У начальників потягів і провідників у дитячих вагонах.​

Цікаво, що за певну кількість зібраних штампів Укрзалізниця нараховує "обіймашки" та обіцяє нагороди. Це може бути тематичний подарунок – за 15 різних штампів, чи знижка від партнерів у застосунку – за 5.

Загалом, "Паспорт мандрівника" робить подорож поїздом захопливою грою для дітей. А ще ж стимулює вивчати Україну та дає можливість знайомитися з її цікавими куточками.

