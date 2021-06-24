Бот переплутав слова "найближче майбутнє" і переклав їх як "область сексу". Керівники національного парку почервоніли від сорому, коли прочитали коментарі до цього допису у фейсбук, та миттєво перепросили.

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Помилка перекладу: деталі

На сторінці заказника в Facebook зробили пост, в якому запрошували туристів відвідати національний парк. У ньому було питання про те чи збираються читачі відвідати район Огвен найближчим часом. Але бот-перекладач допустився помилки. Він вирвав слово rhyw з контексту і перевів як "секс".

Автоматичний переклад Facebook поставив англомовним відвідувачам наступне питання: "чи маєте ви намір відвідати секс в районі Огвен?"

Адміністрація Національного парку Сноудонія миттєво відповіла.

О боже! Здається, версія для перекладу на Facebook придумала щось дещо відмінне від оригінальної валлійської версії! Вибачення за будь-яке заподіяне правопорушення!

– написали на офіційній сторінці.

Після конфузу пост видалили. Але лишилися скриншоти.



Пост на сторінці Національного парку з англійським перекладом / Скриншот з Facebook

Яка реакція соцмереж

Але некоректна версія посту з валлійської мови повеселила користувачів. Одна людина прокоментувала : "На схилах пагорба буде прийом...". Інша – подякувала, що "роз'яснили правила поведінки". Але, напевно, найоптимістичнішим був користувач, який написав наступне: "Я не збирався приїжджати сюди найближчим часом, але відмовитися від такої привабливої ​​пропозиції буде складно".