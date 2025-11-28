Унікальні роботи, квест-кімнати та динозаври: цей парк на Прикарпатті – справжній must-visit
- Парк історії Землі Underhill пропонує різноманітні активності, включаючи зони відпочинку, ігрові локації, фуд-корт та спеціальні квест-кімнати з роботами.
- Головною особливістю парку є дитяча автошкола, де діти можуть навчатися правилам дорожнього руху через гру, керуючи електрокарами і проходячи мінімаршрути.
Не знаєте, де провести цікаві вихідні з дітьми? Ми знайшли ідеальну локацію на Івано-Франківщині, яка точно вас вразить. Там діти можуть навіть отримати своє перше водійське посвідчення та відчути себе справжніми водіями у реальності.
Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Парк історії Землі Underhill".
Дивіться також Ціни – космос: чим приваблює найстаріший кінотеатр у Києві
Чому варто відвідати парк історії Землі вже на цих вихідних?
Парк історії Землі відкриває туристам невідомий до цього світ: від доісторичних динозаврів та інших тварин до цивілізацій майбутнього. Діти зможуть не лише отримати нові знання про історію планети Земля, а й провести час активно та весело.
Парк історії Землі / Фото "Кашалот"
Парк пропонує численні відпочинкові та ігрові зони, спортивні локації, фуд-корт, сувенірні крамниці з динозаврами та сувенірами, а також комфортні зони для відпочинку батьків, поки діти граються та досліджують світ навколо.
Також представлені 7 унікальних роботів, розроблених спеціально для парку Underhill. Кожен робот – це окремий експонат, який взаємодіє з відвідувачами. А для тих, хто любить загадки та інтелектуальні пригоди, у парку працюють окремі квест-кімнати, присвячені робототехніці та новітнім технологіям.
На кожен місяць планують додаткові події, про які заздалегідь оголошують на офіційній сторінці в інстаграмі. Наприклад, з останніх заходів був "Гарбузовий день", де на дітей чекала окрема шоу-програма, аніматори та смачний крем-суп.
Що особливого у парку?
Головною родзинкою парку стала перша та єдина в Україні дитяча автошкола. Діти від 4 до 14 років можуть навчатися правилам дорожнього руху через гру: керувати електрокарами, проходити мінімаршрути зі знаками та світлофорами, вивчати теорію та розвивати відповідальність на дорозі. Це унікальна можливість дитини отримати перший "водійський" досвід у безпечній і захопливій атмосфері.
Дитяча автошкола / інстаграм parkzemli
Яка ціна квитків, адреса та графік роботи?
Адреса розташування: вулиця Сагайдачного, 1, Підгір'я, Івано-Франківська область.
- Графік роботи: будні дні: 10:00 – 19:00, вихідні: 10:00 – 20:00.
- Ціна квитків: для дітей до 3 років – безкоштовно; для дітей від 4 до 12 років – 200 гривень; для дорослих – 250 – 300 гривень (залежно від категорії). Особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи можуть відвідати об'єкт безкоштовно. Послуги екскурсовода доступні за додаткову плату – 40 гривень з особи.
Що відвідати на Івано-Франківщині?
Вам обов'язково варто відвідати ці топ 5 затишних локацій Івано-Франківщини, адже саме там ви зможете відчути справжній дух міста. Наприклад, музей мистецтв Прикарпаття. Це унікальний заклад, розташований у колишньому римо-католицькому костелі 17 століття.
Або ж дізнайтесь, де можна відпочити на вихідних на Івано-Франківщині. Особливо зверніть увагу на Ілемнянський водоспад, який розташований на невеликому потоці і є лівою притокою річки Ілемка.
Часті питання
Які особливості пропонує Парк історії Землі Underhill для відвідувачів?
Парк історії Землі відкриває туристам невідомий світ: від доісторичних динозаврів до цивілізацій майбутнього. Тут є численні відпочинкові та ігрові зони, спортивні локації, фуд-корт, сувенірні крамниці, а також дитяча автошкола, де діти можуть навчатися правилам дорожнього руху через гру.
Які розважальні можливості доступні для дітей у парку?
Діти можуть отримати нові знання про історію Землі, активно проводити час на ігрових майданчиках, відвідувати квест-кімнати, взаємодіяти з унікальними роботами та навчатися в дитячій автошколі керувати електрокарами.
Де знаходиться Парк історії Землі Underhill і який графік його роботи?
Парк розташований за адресою: вулиця Сагайдачного, 1, Підгір'я, Івано-Франківська область. Графік роботи — будні дні з 10:00 до 19:00, вихідні з 10:00 до 20:00.