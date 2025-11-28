Унікальні роботи, квест-кімнати та динозаври: цей парк на Прикарпатті – справжній must-visit

Не знаєте, де провести цікаві вихідні з дітьми? Ми знайшли ідеальну локацію на Івано-Франківщині, яка точно вас вразить. Там діти можуть навіть отримати своє перше водійське посвідчення та відчути себе справжніми водіями у реальності.

Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Парк історії Землі Underhill".

Чому варто відвідати парк історії Землі вже на цих вихідних?

Парк історії Землі відкриває туристам невідомий до цього світ: від доісторичних динозаврів та інших тварин до цивілізацій майбутнього. Діти зможуть не лише отримати нові знання про історію планети Земля, а й провести час активно та весело.



Парк історії Землі / Фото "Кашалот"

Парк пропонує численні відпочинкові та ігрові зони, спортивні локації, фуд-корт, сувенірні крамниці з динозаврами та сувенірами, а також комфортні зони для відпочинку батьків, поки діти граються та досліджують світ навколо.

Також представлені 7 унікальних роботів, розроблених спеціально для парку Underhill. Кожен робот – це окремий експонат, який взаємодіє з відвідувачами. А для тих, хто любить загадки та інтелектуальні пригоди, у парку працюють окремі квест-кімнати, присвячені робототехніці та новітнім технологіям.



Квест-кімната / Фото Sotka

На кожен місяць планують додаткові події, про які заздалегідь оголошують на офіційній сторінці в інстаграмі. Наприклад, з останніх заходів був "Гарбузовий день", де на дітей чекала окрема шоу-програма, аніматори та смачний крем-суп.

Що особливого у парку?

Головною родзинкою парку стала перша та єдина в Україні дитяча автошкола. Діти від 4 до 14 років можуть навчатися правилам дорожнього руху через гру: керувати електрокарами, проходити мінімаршрути зі знаками та світлофорами, вивчати теорію та розвивати відповідальність на дорозі. Це унікальна можливість дитини отримати перший "водійський" досвід у безпечній і захопливій атмосфері.

Дитяча автошкола / інстаграм parkzemli

Яка ціна квитків, адреса та графік роботи?

Адреса розташування: вулиця Сагайдачного, 1, Підгір'я, Івано-Франківська область.

Графік роботи: будні дні: 10:00 – 19:00, вихідні: 10:00 – 20:00.

будні дні: 10:00 – 19:00, вихідні: 10:00 – 20:00. Ціна квитків: для дітей до 3 років – безкоштовно; для дітей від 4 до 12 років – 200 гривень; для дорослих – 250 – 300 гривень (залежно від категорії). Особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи можуть відвідати об'єкт безкоштовно. Послуги екскурсовода доступні за додаткову плату – 40 гривень з особи.

