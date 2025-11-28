Уникальные роботы, квест-комнаты и динозавры: этот парк на Прикарпатье настоящий must-visit
- Парк истории Земли Underhill предлагает разнообразные активности, включая зоны отдыха, игровые локации, фуд-корт и специальные квест-комнаты с роботами.
- Главной особенностью парка является детская автошкола, где дети могут учиться правилам дорожного движения через игру, управляя электрокарами и проходя минимаршруты.
Не знаете, где провести интересные выходные с детьми? Мы нашли идеальную локацию на Ивано-Франковщине, которая точно вас поразит. Там дети могут даже получить свое первое водительское удостоверение и почувствовать себя настоящими водителями в реальности.
Почему стоит посетить парк истории Земли уже на этих выходных?
Парк истории Земли открывает туристам неизвестный до этого мир: от доисторических динозавров и других животных до цивилизаций будущего. Дети смогут не только получить новые знания об истории планеты Земля, но и провести время активно и весело.
Парк истории Земли / Фото "Кашалот"
Парк предлагает многочисленные зоны отдыха и игровые зоны, спортивные локации, фуд-корт, сувенирные магазины с динозаврами и сувенирами, а также комфортные зоны для отдыха родителей, пока дети играют и исследуют мир вокруг.
Также представлены 7 уникальных роботов, разработанных специально для парка Underhill. Каждый робот – это отдельный экспонат, который взаимодействует с посетителями. А для тех, кто любит загадки и интеллектуальные приключения, в парке работают отдельные квест-комнаты, посвященные робототехнике и новейшим технологиям.
На каждый месяц планируют дополнительные события, о которых заранее объявляют на официальной странице в инстаграме. Например, из последних мероприятий был "Тыквенный день", где детей ждала отдельная шоу-программа, аниматоры и вкусный крем-суп.
Что особенного в парке?
Главной изюминкой парка стала первая и единственная в Украине детская автошкола. Дети от 4 до 14 лет могут учиться правилам дорожного движения через игру: управлять электрокарами, проходить минимаршруты со знаками и светофорами, изучать теорию и развивать ответственность на дороге. Это уникальная возможность ребенка получить первый "водительский" опыт в безопасной и увлекательной атмосфере.
Детская автошкола / инстаграм parkzemli
Какая цена билетов, адрес и график работы?
Адрес расположения: улица Сагайдачного, 1, Подгорье, Ивано-Франковская область.
- График работы: будние дни: 10:00 – 19:00, выходные: 10:00 – 20:00.
- Цена билетов: для детей до 3 лет – бесплатно; для детей от 4 до 12 лет – 200 гривен; для взрослых – 250 – 300 гривен (в зависимости от категории). Лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы могут посетить объект бесплатно. Услуги экскурсовода доступны за дополнительную плату – 40 гривен с человека.
