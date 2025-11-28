Уникальные роботы, квест-комнаты и динозавры: этот парк на Прикарпатье настоящий must-visit

Не знаете, где провести интересные выходные с детьми? Мы нашли идеальную локацию на Ивано-Франковщине, которая точно вас поразит. Там дети могут даже получить свое первое водительское удостоверение и почувствовать себя настоящими водителями в реальности.

Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на "Парк истории Земли Underhill".

Почему стоит посетить парк истории Земли уже на этих выходных?

Парк истории Земли открывает туристам неизвестный до этого мир: от доисторических динозавров и других животных до цивилизаций будущего. Дети смогут не только получить новые знания об истории планеты Земля, но и провести время активно и весело.



Парк истории Земли / Фото "Кашалот"

Парк предлагает многочисленные зоны отдыха и игровые зоны, спортивные локации, фуд-корт, сувенирные магазины с динозаврами и сувенирами, а также комфортные зоны для отдыха родителей, пока дети играют и исследуют мир вокруг.

Также представлены 7 уникальных роботов, разработанных специально для парка Underhill. Каждый робот – это отдельный экспонат, который взаимодействует с посетителями. А для тех, кто любит загадки и интеллектуальные приключения, в парке работают отдельные квест-комнаты, посвященные робототехнике и новейшим технологиям.



Квест-комната / Фото Sotka

На каждый месяц планируют дополнительные события, о которых заранее объявляют на официальной странице в инстаграме. Например, из последних мероприятий был "Тыквенный день", где детей ждала отдельная шоу-программа, аниматоры и вкусный крем-суп.

Что особенного в парке?

Главной изюминкой парка стала первая и единственная в Украине детская автошкола. Дети от 4 до 14 лет могут учиться правилам дорожного движения через игру: управлять электрокарами, проходить минимаршруты со знаками и светофорами, изучать теорию и развивать ответственность на дороге. Это уникальная возможность ребенка получить первый "водительский" опыт в безопасной и увлекательной атмосфере.

Детская автошкола / инстаграм parkzemli

Какая цена билетов, адрес и график работы?

Адрес расположения: улица Сагайдачного, 1, Подгорье, Ивано-Франковская область.

График работы: будние дни: 10:00 – 19:00, выходные: 10:00 – 20:00.

будние дни: 10:00 – 19:00, выходные: 10:00 – 20:00. Цена билетов: для детей до 3 лет – бесплатно; для детей от 4 до 12 лет – 200 гривен; для взрослых – 250 – 300 гривен (в зависимости от категории). Лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы могут посетить объект бесплатно. Услуги экскурсовода доступны за дополнительную плату – 40 гривен с человека.

