"Ми переїжджаємо": пара повернулася додому з відпустки, а там їх застала моторошна несподіванка

Подружжя з Іспанії повернулося додому після відпустки і з жахом виявило там "несподіваних гостей". Те, що було на стінах, їх не на жарт злякало.

Жінка на ім'я Джулія показала, що вдома їх зустріли десятки, якщо не сотні, павуків. Вони поселилися не лише на стіні, а й на стелі, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео туристки в тіктоці.

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Павуки атакують дім вже не вперше

Власниця, на ім'я Джулія, показала будинок після приїзду додому. На ньому видно, як павуки буквально "окупували" житло: від скупчень по 3 – 4 особини до цілих "павукових колоній".

Я просто заходила з кімнати в кімнату і не могла зрозуміти, чому вони тут,

– поділилася авторка відео.

Джулія звернулася до користувачів із питанням: "Це нормально? Допоможіть". Але навіть найобґрунтованіші відповіді не змогли її заспокоїти. Жінка додала: "Гадаю, ми переїжджаємо".

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"Це тепер будинок павуків"

Відео стало популярним у тіктоці й зібрало майже 200 тисяч переглядів ну й, звісно, дуже багато коментарів. Більшість користувачів злякалася навіть через екран:

Вибачте, але я не зміг би туди увійти ;

; Невже ця маленька відпустка тривала 10 років?

І я одразу знову ж би поїхала у відпустку;

Що це за країна? Просто, щоб я знала, що туди ніколи не можна переїжджати.

За словами власниці будинку, це трапляється вже не вперше. До відпустки проблему з павуками начебто вже вирішив сусід, який допоміг їх прибрати. Однак причину появи "павуків-квартирантів" не знайшли, очевидно, тому вони повернулися знову.