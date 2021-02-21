Пандемія підняла попит на приватні перельоти: скільки це коштує

Пандемія пожвавила попит на перельоти приватними літаками. Клієнти готові платити більше, щоб убезпечити себе.

Причина переходу – бажання уникнути ризику підхопити вірус на борту регулярних рейсів з кількома десятками незнайомців. До того ж пасажири джет, як правило, відразу потрапляють на злітно-посадкову смугу, уникаючи натовпу в аеропорту.

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За даними консалтингової компанії WingX, у період з 1 вересня по 15 жовтня 2020 року кількість регулярних рейсів зменшилася наполовину у порівнянні з минулим роком. Натомість приватні перельоти впали лише на 10%.

Приватні перельоти переважно замовляють сім'ї, які намагаються не виходити за рамки внутрішнього кола, топменеджери або команди колег, які повинні вести бізнес в інших країнах, – зазначив директор авіакомпанії FlexJet Марін Юджин.

Вартість чартеру на невелику відстань Європою в середньому становить 4,5 тисячі євро в один кінець, пише сайт LunaJets. Звісно, тут багато залежить від класу літака та відстані. Якщо дуже постаратися, то можна знайти зворотний рейс і за 2 тисячі євро, що приблизно відповідає вартості перельоту бізнес-класом на регулярному рейсі.