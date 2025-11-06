Цей архітектурний шедевр початку XX століття є справжньою перлиною регіону. І 24 Канал із посиланням на IGoToWorld розповість про нього докладніше.

Палац Бадені: чому варто відвідати на Тернопільщині цей відомий маєток?

Палац Бадені у Коропці Тернопільської області поєднує історію, мистецтво та атмосферу аристократичної розкоші минулого століття. Він розташований на мальовничих схилах над річкою Коропчик та оточений великим парком на близько 20 гектарах.

Звісно, час бере своє. Але тут ще можна побачити залишки оранжерей, теплиць, місточків і навіть деякі рідкісні породи дерев, як-от гінкго дволопатеве і величний платан, що надають місцю особливої чарівності.​

Історія палацу тісно пов'язана з родиною графа Станіслава Марціна Бадені. На цьому місці й раніше стояв маєток – класицистична споруда Мисловських, але саме Бадені зробив палац таким, яким ми його знаємо.

Як зазначає портал castles.com.ua, яким був палац спочатку – не відомо, бо Станіслав Бадені, придбавши Коропець, цілковито перебудував споруду у стилі віденського ренесансу. Архітектора ми не знаємо, але у підсумку у 1906 році постав справжній палац-красень.

Палац мав два поверхи та три ризаліти, серед кімнат була велика бальна зала, бібліотека, каплиця та інші затишні приміщення. Інтер'єри були оздоблені дубом і портретами польських королів.

Цікаві факти про палац Бадені у Коропці на Тернопільщині: дивіться відео alex_videocreator

На жаль, сьогодні палац Бадені в аварійному стані та потребує реставрації й уваги, щоб зберегти цю унікальну пам'ятку. А проте він залишається популярним серед туристів.

Люди приходять насолодитися атмосферою минулого, оглядати мальовничі краєвиди Дністровських схилів і зберігати частку історії у своїх спогадах. Тож подорож сюди – це чудова ідея для комфортного відпочинку на вихідних.

