Романтика, створена природою: неймовірні кадри озера Японії у формі ідеального серця

У віддаленому районі японського острова Хоккайдо, в оточенні пишних лісів заховалося озеро Тойоні. Ця водойма пройшла шлях від прихованої перлини до визначного місця для подорожей.

Озеро здобуло популярність завдяки своїй незвичній формі серця. І такі романтичні обриси Тойоні проявляться тоді, коли подивитися на нього з неба.

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Стало сенсацією за одну ніч

Погляд згори відкриває ідеальну форму серця. Відбиваючи хмари, вода наповнюється синіми відтінками, які розбивають мальовничий зелений масив. А коли пори року змінюються, то озеро оточує помаранчево-червоний краєвид, який довго ховав водойму від людського ока.

Але за одну ніч романтичне озеро стало сенсацією, коли його продемонстрували в популярному японському телевізійному ролику. Зрозумівши, що серцева водойма є справжньою, а не результатом фотошопінгу, люди почали стікалися до неї, щоб насолодитися її красою.

Ідеальне місце для аерозйомки