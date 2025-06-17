Це унікальне творіння природи має охоронний статус і є гідрологічною пам'яткою природи України, розповідає 24 Канал. З кожним роком все більше туристів відкривають його для себе, адже картина природи там справді неймовірна.

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Яке озеро називають прихованою перлиною Карпат

Це озеро Росохан, що розташоване в Калуському районі Івано-Франківської області. Версій його походження є дві: згідно з першою – утворилося внаслідок зсуву, а згідно з другою – після падіння метеорита.

Росохан має довжину 50 – 70 метрів і ширину – 20 метрів. Найбільша глибина в середньому становить 3 метри, але після затяжних опадів сягає і 4 – 4,5 метри.

Озеро Росохан у травні: відео

Живиться озеро водами з гори Менчелик, адже воно є безстічним, – явного вхідного і вихідного русла не має.

Оскільки озеро розташоване на висоті 1 120 метрів над рівнем моря, та ще й у лісовому затінку, вода там холодна. Влітку прогрівається лише до 11 – 15 градусів. На літо озеро, зрештою, часто міліє, а територія довкола заболочується.

Де розташоване озеро: карта

Вода в Росохані настільки чиста, що вона з дивовижною точністю віддзеркалює блакитне небо та смереки довкола. Місцеві видання пишуть, що кольори там неймовірні в будь-яку погоду.