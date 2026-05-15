Відпочинок на озері "Корса" у Брюховичах: чи буде він безкоштовним цього року

У 2026 році озеро "Корса" у Брюховичах працюватиме у змішаному форматі доступу. Частина території залишиться безкоштовною для відвідувачів, тоді як на іншій діятимуть платні послуги. Таке рішення є тимчасовим на період судових процесів щодо оренди водойми.

Цього року мешканці та гості Львова зможуть відпочивати на одній із частин озера "Корса" у Брюховичах безкоштовно. Відповідного компромісу досягли Львівська міська рада та орендар водойми, поки тривають судові процеси щодо законності оренди землі. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Дивіться також Усі їдуть у Львів, але пропускають ці чарівні локації біля нього

Озеро "Корса" у Брюховичах цього сезону залишиться частково безкоштовним для відпочинку: що про це відомо?

Згідно з домовленістю, одна частина водойми буде повністю доступною для всіх охочих без жодних плат. На іншій частині орендар надаватиме платні послуги відповідно до діючої угоди. При цьому всі витрати на утримання та обслуговування обох зон (як платної, так і безкоштовної) повністю бере на себе орендар. За попередніми оцінками посадовців, це дозволить місту зекономити близько 10 мільйонів гривень на рік.

Це тимчасове, компромісне рішення, аби водойма була доступною для кожного охочого, водночас зараз місто не витрачатиме коштів на утримування водойми та обслуговування самого пляжу,

– зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Зараз на озері тривають підготовчі роботи та чистка води. Стартувати відпочинковий сезон має 15 червня.

Конфлікт навколо озера виник через рішення колишньої селищної ради Брюхович, яка свого часу передала 4,5 гектарів території в оренду Альбіні Савчук на 25 років. Наразі Львівська міська рада намагається повернути контроль над об'єктом. Як повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, зараз паралельно тривають два судових процеси:

щодо демонтажу незаконних споруд, зведених навколо озера;

щодо припинення повторної реєстрації права оренди водних об'єктів.

Дивіться також Туристи не помічають цей балкон у Львові – а саме на ньому змінили історію України

Що буде з озером далі?

У департаменті природних ресурсів та управлінні екології наголошують, що глобальна мета міста – зробити всі водойми громади безкоштовними та відкритими для людей. Паралельно у мерії вже розробляють майбутню концепцію розвитку території навколо озера "Корса". Там планують облаштувати сучасну відпочинкову інфраструктуру з відкритими прогулянковими зонами та пішохідними алеями.

Нагадаємо, що саме у травні 2025 року у Брюховичах вдалося забезпечити безкоштовний і вільний доступ до озера "Корса". Тоді на території водойми демонтували огорожу, після чого вона стала відкритою для мешканців Брюховичів та всієї громади. Як повідомили у Львівській міській раді, це стало можливим після рішення Верховного Суду, який остаточно повернув ділянку з трьома водоймами у комунальну власність. До цього територія близько 10 років перебувала в незаконній оренді та була фактично закритою для відвідувачів.

Які ще новини вам будуть цікаві?

Неподалік від Львова лише цими вихідними можна завітати на екскурсію до столітнього водяного млина. Подія відбудеться 16 та 17 травня, а екскурсії проводитиме директор місцевого музею імені Євгена Коновальця Ігор Селецький. Відвідати млин можна буде з 10:00 до 18:00 на вулиці Мармаша у місті Зашків.

Історія млина бере початок ще на початку 20 століття. Під час Першої світової війни споруду зруйнували, однак уже у 1920-х роках її відбудували. Серед власників млина згадуються Ізидор Зайдман та Францішек Орлович, який у 1929 – 1931 роках отримав офіційний дозвіл на його експлуатацію.