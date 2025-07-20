Озеро розташоване на схилах однойменної гори, що є найближчою сусідкою Говерли. Воно має льодовикове походження, саме й тому є льодовиковою перлиною Карпат, розповідає 24 Канал.

Цікаво Озеро, біля якого живуть мавки: де розташована перлина Карпат з цікавою легендою

Яке озеро називають льодовиковою перлиною Карпат?

Це озеро Брескул, що розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Воно лежить у межах Чорногірського заповідного масиву на Закарпатті.

Озеро є безстічним, а отже живиться переважно дощовою водою. На жаль, через інтенсивне заростання його розміри значно зменшилися. Якщо раніше воно мало довжину понад 50 метрів і ширину – 20 метрів, то тепер завдовжки в 37 метрів, а завширшки у 12 – 15 метрів.



Озеро Брескул / Фото "Вікіпедія"

Водойма зовсім не глибока, із максимальною позначкою у 1,2 метра. Хоч її дно вкрите темно-сірим мулом, сама вода дуже чиста.

Озеро Брескул – одне з тих високогірних місць, де водяться червонокнижні плазуни, а саме тритон карпатський і тритон альпійський.



Природа довкола озера Брескул / Фото "Вікіпедія"

Що стосується походження назви, то єдиного пояснення не існує. За даними Карпатського природного парку, є дві версії. Згідно з першою, її пов'язують із гуцульським словом, що означає "набряклий". За другою версією, назва походить від давньослов'янського слова "бреск", що перекладається як "відблиск" чи "світанок".

Орієнтиром є гора Брескул: карта