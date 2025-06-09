Це місто – Единбург, однак не той, що в Шотландії. Видання Business Insider розповіло про віддалене місто Единбург Семи Морів, пише 24 Канал.

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Що відомо про загадкове місце на планеті

Единбург Семи Морів – це столиця британської заморської території Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья. Він розташований у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 2800 кілометрів від Південної Африки та 3200 кілометрів від південної частини Бразилії.

Планувати подорож в це місто-село варто принаймні за рік наперед через його ізольованість і важкодоступність. Річ у тім, що на острів Тристан-да-Кунья, на якому розташований Единбург, не літають літаки й не плавають круїзні лайнери.

Единбург Семи Морів на карті

Лише раз на кілька тижнів припливає поштовий корабель із Кейптауна, яким можна потрапити на острів. Та човни відправляються за непостійним графіком: іноді вони вирушають у плавання кілька разів на місяць, а іноді взагалі пропускають місяць.

Окрім того, перш ніж витратити 6 днів на це плавання, потрібно отримати дозвіл на візит у влади.

Населення острова є однією величезною родиною

Важливо врахувати, що туристичної інфраструктури на острові фактично немає, зокрема готелів. Тому гості острова селяться просто у сім'ях місцевих мешканців, які згодні заробити. Ніч проживання у таких умовах коштує близько 88 доларів.

Водночас у селищі є магазин, бар, інтернет-кафе, школа, бібліотека, актова зала зі сценою, лікарня і навіть музей. Усе розраховане на місцевий масштаб – 200 мешканців.



Місто в одному кадрі / Фото wikipedia.org

Населення острова є однією величезною родиною, адже майже всі сучасні мешканці Единбургу є нащадками колоністів, які прибули сюди 200 років тому.

Единбург Семи Морів є чи найбезпечнішим місцем на землі. Ніхто тут не переймається через безпеку своїх дітей, адже малечу доглядають фактично усі разом.

Понад 40% території острова оголошено природним заповідником. Серед диких тварин – рідкісні породи птахів, а також альбатроси й миші.