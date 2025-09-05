Туристам не можна відвідувати Повелью, хоч вона і розташована поруч з одним із найпопулярніших місць для відпочинку Європі. Він пустує вже дуже багато років, розповідає 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Що відомо про "Острів привидів"?

Історія острова почалася ще у 421 році, коли римляни побудували на ньому військову базу. Десь через століття місцеві покинули свої домівки, адже їх застала війна.

У 1776 році острів почали використовувати як карантинну базу. Туди примусово відправляли людей із симптомами чуми. Відомо, що на території острова в братських могилах поховали 160 тисяч осіб.

Сьогодні до 50% ґрунту острова складається з попелу і розкладених тіл загиблих,

Лікарня на острові Повелья / Фото з Вікіпедії

Згодом на острові побудували психіатричну лікарню, залишки якої можна побачити й сьогодні. А цілісними донині збереглися занедбані в'язниця з лікарнею.

Покинуті будівлі – головна причина, чому туристам забороняють відвідувати острів. Зрештою, чутки про наявність привидів і так відлякують людей.

Відомо, що у 2020 році двоє міських дослідників із Британії порушили заборону і вирушили на Повелью. Як тільки вони причалили до острова, то одразу відчули, що там панує дуже моторошна атмосфера.

Де розташований острів Повелья: карта

