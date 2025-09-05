Туристам нельзя посещать Повелью, хоть она и расположена рядом с одним из самых популярных мест для отдыха Европе. Он пустует уже очень много лет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Что известно об "Острове призраков"?

История острова началась еще в 421 году, когда римляне построили на нем военную базу. Где-то через столетие местные покинули свои дома, ведь их застала война.

В 1776 году остров начали использовать как карантинную базу. Туда принудительно отправляли людей с симптомами чумы. Известно, что на территории острова в братских могилах похоронили 160 тысяч человек.

Сегодня до 50% почвы острова состоит из пепла и разложенных тел погибших,

Больница на острове Повелья / Фото из Википедии

Впоследствии на острове построили психиатрическую больницу, остатки которой можно увидеть и сегодня. А целостными по сей день сохранились заброшенные тюрьма с больницей.

Заброшенные здания – главная причина, почему туристам запрещают посещать остров. В конце концов, слухи о наличии призраков и так отпугивают людей.

Известно, что в 2020 году двое городских исследователей из Британии нарушили запрет и отправились на Повелью. Как только они причалили к острову, то сразу почувствовали, что там царит очень жуткая атмосфера.

