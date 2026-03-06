На цьому острові є лише руїни та стародавній паб, який досі приймає гостей

Острів Піель у Камбрії відомий стародавніми руїнами та унікальним пабом Ship Inn. Дістатися сюди можна лише на човні, а постійно проживають на острові лише троє людей, але поїздка варта цих вражень.

На одному віддаленому острові працює унікальний паб, дістатися до якого можна лише на човні під час відливу. Тут живуть лише троє людей, серед них "король острова", розповідає Mirror.

Де розташований забутий острів із неймовірними руїнами та працюючим історичним пабом?

Острів Піель біля узбережжя Камбрії в Англії вражає своєю атмосферою та багатою історичною спадщиною. Тут можна побачити руїни середньовічного замку та відвідати The Ship Inn – паб із понад 300-річною історією, де кожен його господар традиційно отримує титул "короля острова". Цікаво, як саме проходить коронація: під час неї на голову ллють пиво, а король отримує меч і корону, розповідає BBC.



Острів Піель / фото Piel Island

Острів розташований неподалік Барроу-ін-Фернесс і доступний лише човном або під час відпливу з екскурсією. З висоти відкриваються захопливі панорами: від Йоркшира та Озерного краю до Блекпула, де помітна вежа Блекпула та знаменитий американський гірський атракціон "The Big One".

Замок Фоулдрі, зведений у 14 столітті абатом Фернесу для захисту від піратів та шотландських загарбників, зберігся частково, але його залишки дозволяють уявити велич первісної фортеці: башти, внутрішні й зовнішні двори, стіни з вежами. The Ship Inn працює з березня по вересень і пропонує локальне пиво, вина, міцні напої та улюблені страви пабу.

Господар паба, Аарон Сандерсон, обіймає посаду з 2022 року та офіційно носить титул "короля Піельського острова", традиція, що існує з 1856 року. Подорож на острів коштує близько 7 фунтів за квиток на пором, а для тих, хто хоче залишитися довше, доступний кемпінг від 5 фунтів за намет. Під час відпливу можна пройти на острів пішки з екскурсоводом, але тільки коли це безпечно.

