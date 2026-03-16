1000 велетнів з каменю і таємниця тисячоліть: чим приваблює острів Пасхи і чому має таку назву

Острів Пасхи, або Рапа Нуї, здивував світ своїми величезними кам'яними статуями, створеними для шанування предків і вождів. Після відкриття європейцями у 1722 році та трагічних подій 19 століття острів перетворився на культурну спадщину Чилі.

На віддаленому острові у серці Тихого океану стоять гігантські кам'яні стражі, які спостерігають за людьми вже сотні років. Це острів Пасхи, або Рапа Нуї, і його таємниці досі залишаються загадкою для світу. Нижче, з посиланням на Noiser History Podcasts, ми розповімо вам про це місце.

Що робить острів Пасхи унікальним?

Острів Пасхи, відомий місцевим жителям як Рапа Нуї, є одним із найвіддаленіших населених островів на Землі. Він розташований у південно-східній частині Тихого океану. Найвідомішим елементом острова є гігантські кам'яні статуї моаї, які спостерігають за ландшафтом вже століттями та викликають захоплення у туристів і вчених у всьому світі.

Хто першими поселився на острові і як вони сюди дісталися?

Перші полінезійські мореплавці висадилися на Рапа Нуї близько 800 року нашої ери. Вони здійснили неймовірну подорож без сучасних навігаційних приладів, керуючись лише знанням про невеликі острови, помічені під час попередніх експедицій. Коли вони досягли золотих пляжів Рапа Нуї, острів був вкритий лісами, багатий на птахів та рибу.

Острів Пасхи / фото World Pilgrimage Guide

Навіщо були створені статуї моаї?

На острові налічується 1 043 статуї, відомі як моаї. Хоча їх часто називають "головами острова Пасхи", вони мають тулуби, які зазвичай поховані у землі. Статуї вирізали з м'якого вулканічного туфу за допомогою кам'яних інструментів токі.

Вважається, що майстри створювали моаї на честь предків, вождів або важливих членів громади. Кожна статуя унікальна, відтворюючи риси обличчя людини, яку шанували, і часто слугувала поховальним або ритуальним об'єктом.

Чому має назву "острів Пасхи"?

Острів отримав свою сучасну назву тому, що його вперше відкрили європейці у Великодню неділю 1722 року, розповідають туристи на Reddit. Голландські мореплавці, очолювані Яном Янссеном, висадилися на острові саме цього святкового дня, тому назвали його островом Пасхи. Це пояснює, чому сучасна міжнародна назва не збігається з місцевою Рапа Нуї.

Як розвивався туризм на острові?

Перші детальні дослідження провела британська дослідниця Кетрін Роутледж у 1915 році. Туризм став активно розвиватися лише після 1967 року, коли з'явилися регулярні рейси із Сантьяго.

Кам'яні статуї моаї / фото Canva

Сьогодні острів приймає близько 156 000 туристів на рік, а більшість місцевих працює у сфері туризму, що приносить близько 120 мільйонів доларів щорічно. Проте місцеві занепокоєні впливом туризму на екосистему та культурну спадщину і прагнуть більшої автономії від Чилі.

Чому моаї досі вражають?

Попри століття змін і численні історичні події, більшість моаї збереглися. Вони стояли як стражі острова, свідчачи про приход дослідників, работорговців, хвороби і падіння цивілізації. Моаї продовжують захоплювати туристів і дослідників усього світу.

Які пляжі будуть цікаві туристам?