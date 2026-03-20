Забудьте про Комо: в Італії є приховане від туристів містечко з островом на озері
- Орта-Сан-Джуліо – тихе містечко в Італії з мальовничими середньовічними вуличками та видом на острів Сан-Джуліо.
- Острів Сан-Джуліо відомий бенедиктинським монастирем, базилікою IV століття та "Шляхом тиші" для спокійних прогулянок.
Італія настільки дивовижна й багатогранна країна, що ніколи не перестане дивувати туристів. Якщо майже всі чули про мальовниче місто Комо біля підніжжя Альп, то лише одиниці туристів знають про вражаюче містечко Орта-Сан-Джуліо.
Острів розташований на півночі Італії, неподалік Мілану, пише The Times. Тут спокійна атмосфера, трохи відсторонена від туристичної метушні.
Чим вражає острів на озері?
Коли мова заходить про італійські озера, то найчастіше згадують Гарду, Маджоре та Комо. Остання відома локація розташована за 80 кілометрів звідси й вже давно стала улюбленим місцем заможних знаменитостей. На березі озера Комо мають маєтки Джордж Клуні, Мадонна, Річард Бренсон та Бред Пітт.
А от озеро Орта набагато тихіше й менш відоме за межами Італії. Сюди найчастіше приїжджають самі італійці, зокрема міланці, для відпочинку.
У містечку Орта-Сан-Джуліо немає транспорту, а вузькі вулички вимощені каменем. Воно відоме своїми вузькими середньовічними вуличками, чарівною площею Мотта та видом на острів Сан-Джуліо, де розташований старовинний монастир.
Орта-Сан-Джуліо в регіоні П’ємонт називають одним з найромантичніших міст Італії завдяки спокійній атмосфері, мальовничим пейзажам та історичній архітектурі. З містечка відкривається краєвид на Монте-Розу – одну з найвищих вершин Альп.
Тут дороги ведуть до Сакро-Монте-ді-Орта – священної гори, внесеної до списку ЮНЕСКО. На території розташовано 12 каплиць, які розповідають історію святого Франциска Ассизького.
Особливою перлинкою є острів на озері Сан-Джуліо з теракотовими дахами та кам’яними вежами. Він невеликий – лише 300 метрів завдовжки. Тут розташовані бенедиктинський монтастир і базиліка IV століття. Острів огортає лише одна вулиця "Шлях тиші" – стежка для спокійних прогулянок.
Сюди легко дістатися човном з площі Орти всього за кілька хвилин. Що цікаво, на острові просять тихо говорити і більше слухати воду, вітер та звуки природи. Обійти острів можна за годину, проте тут радять не поспішати, оскільки локація справді вражаюча.
Поки всі інші озера переповнені туристами, у містечку Орта зберігається відчуття спокою. Наразі це місце досі залишається тихою альтернативою відомим напрямкам.
Що ще варто побачити в Італії?
Українка, яка тривалий час живе в Італії, радить подорожувати менш популярними місцями в Італії, такими як Чиленто, Кіоджа, Бергамо та Умбрія, щоб уникнути туристичного ажіотажу, йдеться в інстаграм-рілсі Pollifrom. Умбрія відома своєю автентичністю та оливковою олією, тому рекомендується відвідати екскурсії в Монтіоне або Гауденці для ознайомлення з виробництвом оливок.
Куди поїхати в Італії?
Пляж Кала-Маріолу на острові Сардинія входить у десятку найкращих пляжів світу за версією Travel + Leisure.
У весняну пору Флоренція неймовірно красива. Туристам радять прогулятися садами Боболі чи Садами Роз, з яких відкривається один з найкрасивіших краєвидів на місто.
Часті питання
